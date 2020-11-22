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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Витебск
Минск - Витебск: обзор матча 22 ноября 2020
Минск
22.11.2020, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Витебск
6'
О. Евдокимов
17'
А. Васильев
43'
E. Klopotskiy
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минск - Витебск
Вторая желтая
А. Ануфриев
87'
Замена
Г. Якушевич
️️️️
О. Евдокимов
85'
81'
Замена
И. Васильев
️️️️
М. Дробыш
Желтая карточка
О. Евдокимов
74'
60'
Желтая карточка
К. Вергейчик
Замена
Я. Яроцкий
️️️️
А. Шемрук
46'
43'
ГОЛ! 2:1!
E. Klopotskiy
Желтая карточка
А. Шемрук
42'
Желтая карточка
А. Ануфриев
37'
ГОЛ! 2:0!
А. Васильев
Пас отдал
О. Евдокимов
17'
ГОЛ! 1:0!
О. Евдокимов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
27
Александр Васильев
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
0
P. Ten
ЦФ
0
Dmitriy Klimovich
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Витебск
91
Павел Назаренко
ЦЗ
0
E. Klopotskiy
ЦЗ
29
Вандерсон
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
0
M. Kalenchuk
ЦП
13
Максим Дробыш
ЦП
11
Антон Матвеенко
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Минск
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
Витебск
8
Ян Мосесов
ЛЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
11
Илья Васильев
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
4-3-4
2
Рыжук
12
Иванов
3
Чаговец
13
Залеский
27
Васильев
15
Евдокимов
8
Ануфриев
0
0
2
Шемрук
0
3-3-4
91
Назаренко
0
29
Вандерсон
5
Волков
0
13
Дробыш
33
Вергейчик
9
Теверов
77
Гущенко
11
Матвеенко
15
Евдокимов
78
Якушевич
78
Якушевич
15
Евдокимов
2
Шемрук
23
Яроцкий
23
Яроцкий
2
Шемрук
13
Дробыш
11
Васильев
11
Васильев
13
Дробыш
Остались в запасе
Минск
Витебск
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
31
Павел Пришивалко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
8
Ян Мосесов
ЛЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
30
Артем Сороко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
31
Павел Пришивалко
ЦФ
Остались в запасе
8
Ян Мосесов
ЛЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
30
Артем Сороко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Минск - Витебск
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
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4 : 0
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2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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