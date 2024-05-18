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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Витебск
Минск - Витебск: обзор матча 18 мая 2024
Минск
18.05.2024, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Витебск
51'
Е. Малашевич
76'
А. Михаленко (АГ)
78'
В. Ткаченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Витебск
86'
Замена
З. Червяков
️️️️
Р. Теверов
Замена
Т. Симоненко
️️️️
Ф. Лебедев
83'
Замена
М. Шевченко
️️️️
Е. Малашевич
83'
Замена
А. Кузьмич
️️️️
В. Дихтиевский
83'
78'
ГОЛ! 1:2!
В. Ткаченко
76'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Михаленко
69'
Замена
Е. Краснов
️️️️
Е. Гулецкий
66'
Желтая карточка
Я. Мосесов
Замена
К. Забелин
️️️️
Р. Печура
65'
54'
Замена
В. Ткаченко
️️️️
Р. Лисовский
ГОЛ! 1:0!
Е. Малашевич
Пас отдал
Г. Гурбан
51'
Желтая карточка
В. Дихтиевский
48'
Желтая карточка
Г. Кривцов
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
5
Даниил Душевский
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
81
Родион Печура
АП
10
Фёдор Лебедев
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
Главный тренер
Артем Челядинский
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
8
Ян Мосесов
ЛЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
10
Карен Варданян
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Минск
19
Максим Азарко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
80
Дмитрий Денисенко
ОП
9
Егор Лапун
ОП
20
Евгений Киндрук
ОП
15
Артур Кузьмич
АП
71
Максим Шевченко
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
26
Вадим Ткаченко
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
18
Владлен Аникеев
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
3-4-3
37
Сухаренко
2
Дихтиевский
7
Туманов
44
Кривцов
18
Михаленко
5
Душевский
6
Назаренко
44
Гурбан
81
Печура
10
Лебедев
7
Малашевич
3-3-1-1-2
12
Харитонов
22
Егоров
23
Наумов
24
Маглуар
2
Гулецкий
30
Башилов
8
Мосесов
7
Лисовский
55
Гирс
9
Теверов
10
Варданян
2
Дихтиевский
15
Кузьмич
15
Кузьмич
2
Дихтиевский
7
Малашевич
71
Шевченко
71
Шевченко
7
Малашевич
10
Лебедев
11
Симоненко
11
Симоненко
10
Лебедев
81
Печура
10
Забелин
10
Забелин
81
Печура
7
Лисовский
26
Ткаченко
26
Ткаченко
7
Лисовский
2
Гулецкий
20
Краснов
20
Краснов
2
Гулецкий
9
Теверов
14
Червяков
14
Червяков
9
Теверов
Остались в запасе
Минск
Витебск
19
Максим Азарко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
80
Дмитрий Денисенко
ОП
9
Егор Лапун
ОП
20
Евгений Киндрук
ОП
Главный тренер
Артем Челядинский
77
Дмитрий Гущенко
ВР
18
Владлен Аникеев
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
80
Дмитрий Денисенко
ОП
9
Егор Лапун
ОП
20
Евгений Киндрук
ОП
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
18
Владлен Аникеев
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Минск - Витебск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
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