Статистика матча Арсенал - Витебск
2
1
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Витебска», 15-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Витебск»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»