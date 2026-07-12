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  • «Арсенал» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026

«Арсенал» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026

12 июля, 15:28
Арсенал
12.07.2026, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Витебск
Статистика матча Арсенал - Витебск
2
1
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Витебска», 15-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Витебск»

«Арсенал» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Витебск Арсенал
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