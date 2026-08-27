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«Витебск» – «Нафтан»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Беларуси 2026

27 августа 2026 10:50
Витебск - Нафтан
28 авг. 2026, пятница 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Витебска» с форой (-1.5)
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Матч 20 тура чемпионата Беларуси между «Витебском» и «Нафтаном» пройдет 28 августа 2026 года в Витебске на стадионе «ЦСК Витебский». Хозяева уверенно идут в верхней части таблицы (шестое место, 29 очков) и не проигрывают в восьми из десяти последних матчей. Гости замыкают турнирную таблицу (16-е место, 10 очков) и не могут победить на выезде уже десять встреч подряд. При этом в очных противостояниях «Витебск» также имеет преимущество – он не уступает «Нафтану» в восьми из десяти последних игр. Сможет ли аутсайдер прервать свою неудачную гостевую серию и дать бой фавориту на его поле, или хозяева продолжат свою уверенную поступь и укрепятся в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Витебск» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита благодаря отличной форме и стабильной игре в обороне. Команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, а еe защита действует образцово – в среднем всего 0,40 пропущенного мяча за последние пять игр, что является одним из лучших показателей в лиге. В атаке хозяева также стабильны: они забивают в одиннадцати из тринадцати последних матчей, а в очных встречах с «Нафтаном» отличаются в четырeх последних играх. В среднем за последние пять игр атака «Витебска» приносит 1,00 гола – не слишком много, но против слабой обороны гостей этого достаточно. В стартовых турах витебляне обыграли «Минск» (1:0) и «Неман» (1:0), уступили БАТЭ (0:1), а в Кубке Беларуси прошли «Гомель» (2:1). Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах делают «Витебск» явным претендентом на победу.

«Нафтан» переживает серьeзные трудности, особенно на выезде. Команда не выигрывает в десяти последних гостевых матчах чемпионата, а еe оборона действует крайне нестабильно – в среднем 2,60 пропущенных мяча за последние пять игр. В атаке гости более опасны: в очных встречах с «Витебском» они забивают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,60 гола. Однако этой результативности недостаточно, чтобы компенсировать проблемы в защите. В стартовых турах «Нафтан» уступил «Неману» (0:2) и разгромно проиграл «Гомелю» (0:6), хотя дома побеждал «Арсенал Дзержинск» (3:0). В очных встречах с «Витебском» гости имеют всего 13 побед в 47 матчах, а в последних четырeх встречах на поле соперника они не выигрывали. Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную выездную серию на поле столь уверенного соперника.

Итоговый вывод: «Витебск» является абсолютным фаворитом благодаря отличной форме, надeжной обороне и подавляющему преимуществу в очных встречах. «Нафтан» не может выиграть на выезде и регулярно пропускает, что делает победу хозяев с разницей как минимум в один мяч наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В 47 очных матчах «Витебск» одержал 21 победу, «Нафтан» – 13, ещe 13 встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в восьми из десяти последних встреч и забивают в четырeх последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Нафтана» на выезде – десять матчей без побед, тогда как «Витебск» дома редко проигрывает и уверенно играет против этого соперника. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны уверенно взять три очка.

Личные встречи
Побед - 10 (50%)
Ничьих - 5 (25%)
Побед - 5 (25%)
28
Забитых мячей
18
1.4
В среднем за матч
0.9
4:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Витебск
4 : 2
10.04.2010
Нафтан
Самая крупная ничья
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Нафтан
1 : 1
25.04.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Витебск
2 : 0
28.08.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Нафтан
1 : 1
25.04.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Нафтан
3 : 0
16.08.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Витебск
2 : 0
05.04.2025
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Нафтан
0 : 4
19.10.2024
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Витебск
2 : 0
24.05.2024
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Витебск
2 : 0
12.08.2017
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Нафтан
0 : 0
14.04.2017
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
2 : 0
22.10.2016
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Нафтан
1 : 2
09.06.2016
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Нафтан
3 : 0
16.08.2015
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Витебск
1 : 3
26.04.2015
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
1 : 1
25.09.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан
1 : 1
05.08.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Витебск
0 : 1
11.05.2011
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
2 : 0
31.10.2010
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Нафтан
0 : 0
09.06.2010
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Витебск
4 : 2
10.04.2010
Нафтан
Чемпионат Белоруссии, 24 тур
Витебск
1 : 0
24.10.2009
Нафтан
Чемпионат Белоруссии, 11 тур
Нафтан
2 : 1
28.06.2009
Витебск
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
50
Никита Гойло
ВР
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
10
Евген Протасов
ЛВ
30
Михаил Башилов
ОП
17
Евгений Новых
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
86
Марин Згомба
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
8
Андрей Стефанишин
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
9
Вадим Яковлев
ЛВ
24
Илья Селезнев
ОП
50
Голден Мафвента
ОП
6
Кирилл Адамович
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
97
Василий Чернявский
ПВ
11
Игнат Пранович
ПВ
30
Марлен Айманов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Витебск
1
Иван Новичков
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
67
Gleb Minkevich
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
66
Aliaksandr Radzin
ЦФ
21
Александр Бурнос
ЦФ
Нафтан
71
Александр Наумович
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦЗ
21
K. Kirkitskiy
ЦП
57
Timur Galimzyanov
ЦФ
94
A. Voskoboynikov
ЦФ
14
Ivan Chmut
ЦФ
25
Matvey Susha
ЦФ
3-1-2-3-1
50
Гойло
15
6
Родионов
22
Егоров
30
Башилов
17
Новых
7
Лисовский
10
Протасов
86
Згомба
11
Гуренко
8
Ануфриев
2-2-1-3-2
13
Харитонович
8
Стефанишин
5
Лебедев
24
Селезнев
50
Мафвента
6
Адамович
11
Пранович
10
Савицкий
9
Яковлев
30
Айманов
97
Чернявский
8
Ануфриев
88
Песняк
88
Песняк
8
Ануфриев
86
Згомба
20
Краснов
20
Краснов
86
Згомба
11
Гуренко
77
Минаев
77
Минаев
11
Гуренко
17
Новых
18
Аникеев
18
Аникеев
17
Новых
24
Селезнев
88
Драбатович
88
Драбатович
24
Селезнев
10
Савицкий
57
57
10
Савицкий
30
Айманов
94
94
30
Айманов
9
Яковлев
14
14
9
Яковлев
Остались в запасе
Витебск
Нафтан
1
Иван Новичков
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
67
Gleb Minkevich
ЦФ
66
Aliaksandr Radzin
ЦФ
21
Александр Бурнос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
71
Александр Наумович
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
21
K. Kirkitskiy
ЦП
25
Matvey Susha
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
67
Gleb Minkevich
ЦФ
66
Aliaksandr Radzin
ЦФ
21
Александр Бурнос
ЦФ
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
21
K. Kirkitskiy
ЦП
25
Matvey Susha
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Главный тренер
Вячеслав Геращенко

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Витебска» с разницей как минимум в один мяч. Отличная форма хозяев, их надeжная оборона и неудачная выездная история гостей, которые не выигрывают в десяти последних гостевых матчах, не оставляют сомнений в исходе. «Нафтан» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Витебска» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура чемпионата Беларуси между «Витебском» и «Нафтаном» состоится 28 августа 2026 года в Витебске на стадионе «ЦСК Витебский» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Беларусь 5».

«Витебск» – «Нафтан»: смотреть онлайн.

1.95
Победа «Витебска» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига Нафтан Витебск
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