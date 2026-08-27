Матч 20 тура чемпионата Беларуси между «Витебском» и «Нафтаном» пройдет 28 августа 2026 года в Витебске на стадионе «ЦСК Витебский». Хозяева уверенно идут в верхней части таблицы (шестое место, 29 очков) и не проигрывают в восьми из десяти последних матчей. Гости замыкают турнирную таблицу (16-е место, 10 очков) и не могут победить на выезде уже десять встреч подряд. При этом в очных противостояниях «Витебск» также имеет преимущество – он не уступает «Нафтану» в восьми из десяти последних игр. Сможет ли аутсайдер прервать свою неудачную гостевую серию и дать бой фавориту на его поле, или хозяева продолжат свою уверенную поступь и укрепятся в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Витебск» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита благодаря отличной форме и стабильной игре в обороне. Команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, а еe защита действует образцово – в среднем всего 0,40 пропущенного мяча за последние пять игр, что является одним из лучших показателей в лиге. В атаке хозяева также стабильны: они забивают в одиннадцати из тринадцати последних матчей, а в очных встречах с «Нафтаном» отличаются в четырeх последних играх. В среднем за последние пять игр атака «Витебска» приносит 1,00 гола – не слишком много, но против слабой обороны гостей этого достаточно. В стартовых турах витебляне обыграли «Минск» (1:0) и «Неман» (1:0), уступили БАТЭ (0:1), а в Кубке Беларуси прошли «Гомель» (2:1). Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах делают «Витебск» явным претендентом на победу.

«Нафтан» переживает серьeзные трудности, особенно на выезде. Команда не выигрывает в десяти последних гостевых матчах чемпионата, а еe оборона действует крайне нестабильно – в среднем 2,60 пропущенных мяча за последние пять игр. В атаке гости более опасны: в очных встречах с «Витебском» они забивают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,60 гола. Однако этой результативности недостаточно, чтобы компенсировать проблемы в защите. В стартовых турах «Нафтан» уступил «Неману» (0:2) и разгромно проиграл «Гомелю» (0:6), хотя дома побеждал «Арсенал Дзержинск» (3:0). В очных встречах с «Витебском» гости имеют всего 13 побед в 47 матчах, а в последних четырeх встречах на поле соперника они не выигрывали. Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную выездную серию на поле столь уверенного соперника.

Итоговый вывод: «Витебск» является абсолютным фаворитом благодаря отличной форме, надeжной обороне и подавляющему преимуществу в очных встречах. «Нафтан» не может выиграть на выезде и регулярно пропускает, что делает победу хозяев с разницей как минимум в один мяч наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В 47 очных матчах «Витебск» одержал 21 победу, «Нафтан» – 13, ещe 13 встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в восьми из десяти последних встреч и забивают в четырeх последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Нафтана» на выезде – десять матчей без побед, тогда как «Витебск» дома редко проигрывает и уверенно играет против этого соперника. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны уверенно взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Витебска» с разницей как минимум в один мяч. Отличная форма хозяев, их надeжная оборона и неудачная выездная история гостей, которые не выигрывают в десяти последних гостевых матчах, не оставляют сомнений в исходе. «Нафтан» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Витебска» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура чемпионата Беларуси между «Витебском» и «Нафтаном» состоится 28 августа 2026 года в Витебске на стадионе «ЦСК Витебский» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Беларусь 5».