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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Нафтан
Витебск - Нафтан: обзор матча 24 мая 2024
Витебск
24.05.2024, пятница, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Нафтан
20'
К. Варданян
39'
Д. Гирс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витебск - Нафтан
Замена
Е. Новых
️️️️
В. Ткаченко
90'
+1
88'
Замена
М. Калинченко
️️️️
А. Сучков
Замена
В. Ткаченко
️️️️
Е. Гулецкий
73'
Замена
З. Червяков
️️️️
К. Варданян
73'
72'
Замена
А. Джиоев
️️️️
Х. Бадоев
Замена
Е. Краснов
️️️️
Р. Лисовский
64'
61'
Замена
А. Щадин
️️️️
М. Кингу
61'
Замена
В. Марухин
️️️️
И. Пранович
46'
Замена
А. Драбатович
️️️️
Д. Динга
Желтая карточка
Д. Харитонов
45'
+3
Желтая карточка
С. Егоров
44'
ГОЛ! 2:0!
Д. Гирс
39'
37'
Желтая карточка
А. Кучинский
ГОЛ! 1:0!
К. Варданян
Пас отдал
Я. Мосесов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
10
Карен Варданян
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
23
Мидо Кингу
ЛЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
26
Вадим Ткаченко
ОП
17
Евгений Новых
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
13
Максим Дробыш
АП
14
Захар Червяков
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
Нафтан
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
12
Владимир Марухин
ЛВ
33
Георгий Эрмидис
ОП
92
Артем Щадин
АП
29
Марат Калинченко
ЦФ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
3-3-1-1-2
12
Харитонов
24
Маглуар
22
Егоров
23
Наумов
2
Гулецкий
30
Башилов
8
Мосесов
7
Лисовский
55
Гирс
9
Теверов
10
Варданян
3-3-1-2-1
13
Харитонович
6
Динга
3
Кучинский
5
Лебедев
79
Бадоев
52
Кресс
23
Кингу
7
Колядко
11
Пранович
17
Сучков
10
Папарига
Ткаченко
17
Новых
17
Новых
Ткаченко
2
Гулецкий
26
Ткаченко
26
Ткаченко
2
Гулецкий
7
Лисовский
20
Краснов
20
Краснов
7
Лисовский
10
Варданян
14
Червяков
14
Червяков
10
Варданян
17
Сучков
29
Калинченко
29
Калинченко
17
Сучков
6
Динга
88
Драбатович
88
Драбатович
6
Динга
23
Кингу
92
Щадин
92
Щадин
23
Кингу
11
Пранович
12
Марухин
12
Марухин
11
Пранович
79
Бадоев
31
Джиоев
31
Джиоев
79
Бадоев
Остались в запасе
Витебск
Нафтан
77
Дмитрий Гущенко
ВР
13
Максим Дробыш
АП
19
Никита Вехтев
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
18
Никита Некрасов
ЛВ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
13
Максим Дробыш
АП
19
Никита Вехтев
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
18
Никита Некрасов
ЛВ
Главный тренер
Александр Павлов
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Витебск - Нафтан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
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