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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Нафтан - Витебск
Нафтан - Витебск: обзор матча 19 октября 2024
Нафтан
19.10.2024, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
0 : 4
Завершен
Витебск
16'
М. Колядко (АГ)
27'
К. Варданян
34'
Д. Гирс
90+3'
Р. Лисовский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нафтан - Витебск
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Р. Лисовский
Пас отдал
З. Червяков
82'
Замена
Е. Новых
️️️️
Р. Теверов
Замена
M. Kalinchenko
️️️️
А. Сучков
80'
78'
Желтая карточка
Р. Теверов
75'
Замена
Р. Лисовский
️️️️
Е. Краснов
Замена
А. Щадин
️️️️
М. Кингу
66'
Желтая карточка
Х. Бадоев
50'
50'
Замена
З. Червяков
️️️️
К. Варданян
Замена
А. Драбатович
️️️️
И. Пранович
43'
35'
Желтая карточка
Е. Гулецкий
34'
ГОЛ! 0:3!
Д. Гирс
27'
ГОЛ! 0:2!
К. Варданян
Желтая карточка
А. Лебедев
19'
16'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Колядко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
23
Мидо Кингу
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
30
Михаил Башилов
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
92
Артем Щадин
АП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
37
Mark Krasnov
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Харитонович
5
Лебедев
23
Кингу
79
Бадоев
3
Кучинский
52
Кресс
7
Колядко
17
Сучков
11
Пранович
10
Папарига
99
3-3-1-1-2
12
Харитонов
23
Наумов
22
Егоров
24
Маглуар
4
Скитов
30
Башилов
2
Гулецкий
20
Краснов
55
Гирс
10
Варданян
9
Теверов
11
Пранович
88
Драбатович
88
Драбатович
11
Пранович
23
Кингу
92
Щадин
92
Щадин
23
Кингу
17
Сучков
99
99
17
Сучков
9
Теверов
17
Новых
17
Новых
9
Теверов
20
Краснов
7
Лисовский
7
Лисовский
20
Краснов
10
Варданян
14
Червяков
14
Червяков
10
Варданян
Остались в запасе
Нафтан
Витебск
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Нафтан - Витебск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
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