Завершилась полуфинальная стадия Лиги чемпионов. Известны оба финалиста.
В главном матче турнира 30 мая в Будапеште сыграют «ПСЖ» и «Арсенал».
- Для парижан это будет второй финал подряд. Они защищают титул. За «ПСЖ» выступают бывшие футболисты РПЛ: россиянин Матвей Сафонов и грузинский нападающий Матвей Сафонов.
- «Арсенал» вышел в финал главного еврокубка впервые с 2006 года. Тогда в Париже команда Арсена Венгера вела 1:0 против «Барселоны», но в итоге уступила со счетом 1:2. Лондонцы ранее не выигрывали Лигу чемпионов.
- После финала Лиги чемпионов футболисты отправятся готовиться к чемпионату мира-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
