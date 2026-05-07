Нойер объяснил, почему «Бавария» уступила «ПСЖ» в полуфинале ЛЧ

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер подвел итоги матча с «ПСЖ».

«Бавария» сыграла вничью с «ПСЖ» в ответном полуфинале Лиги чемпионов со счетом 1:1.

На гол Усмана Дембеле на 3-й минуте встречи мюнхенцы ответили забитым мячом Гарри Кейна в концовке игры.

«Бавария» уступила «ПСЖ» по итогам двух матчей со счетом 5:6.

«Сегодня у нас не было явных моментов, но мы все равно создали достаточно, чтобы забить. Нам не хватило инстинкта убийцы, который был у «ПСЖ», чтобы забивать.

Мы были близки к финалу, но не смогли сделать следующий шаг. Мы забили гол слишком поздно. Сегодня мы упустили ключевые моменты. Болельщики были с нами, мы старались, но просто не создали достаточно опасных моментов возле штрафной соперника», – сказал Нойер.