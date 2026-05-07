В «Баварии» усомнились в компетентности судьи в ответном полуфинале ЛЧ с «ПСЖ»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен остался недоволен судейством в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Мюнхенцы сыграли в ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов со счетом 1:1. Общий счет голов – 5:6.

Встречу обслуживал 38-летний португальский арбитр Жоау Пиньейру.

«То, что судью, у которого всего 15 игр в Лиге чемпионов, назначают на такой матч, как минимум удивляет.

И это, возможно, объясняет некоторые его решения», – сказал Дрезен.