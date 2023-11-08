Эту сногсшибательную блондинку ловили на яхте с Ди Каприо, а теперь она встречается с игроком «Сити»

Миллионы фанатов со всего мира следят за каждым движением игроков «Манчестер Сити». При этом почти все звезды ведут идеальный образ жизни и не светятся в скандалах. Фанаты знают о них все – в том числе и о личной жизни. Недавно произошел апдейт по отношениям Рубена Диаша – медиа пишут, что он встречается с Арабеллой Чи.

Чи – звезда британского реалити-шоу «Остров любви». Она снимается для модных журналов и сайтов и помогает различным брендам представлять линейки одежды. Еще в августе британские таблоиды ловили ее на одной яхте с Леонардо Ди Каприо (правда, они не комментировали отношения) и писали, что Лео и Арабелла отдыхают рядом с Ибицей. Сейчас же журналисты пишут, что Арабелла Чи встречается именно с Диашем и уже много раз приезжала к нему в Манчестер. К тому же пара, по некоторым данным, провела отдыха в Париже, откуда выложила абсолютно одинаковые фото.

Диашу 26 лет, Арабелле – 32. Посмотрите на фото этой красотки.

Фото: соцсети Арабеллы Чи

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