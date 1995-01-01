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    Девушка дня Все блоги -

    Эту сногсшибательную блондинку ловили на яхте с Ди Каприо, а теперь она встречается с игроком «Сити»

    8 ноября, 07:58
    Арабелла Чи – тайная подруга Рубена Диаша.

    Миллионы фанатов со всего мира следят за каждым движением игроков «Манчестер Сити». При этом почти все звезды ведут идеальный образ жизни и не светятся в скандалах. Фанаты знают о них все – в том числе и о личной жизни. Недавно произошел апдейт по отношениям Рубена Диаша – медиа пишут, что он встречается с Арабеллой Чи.

    Чи – звезда британского реалити-шоу «Остров любви». Она снимается для модных журналов и сайтов и помогает различным брендам представлять линейки одежды. Еще в августе британские таблоиды ловили ее на одной яхте с Леонардо Ди Каприо (правда, они не комментировали отношения) и писали, что Лео и Арабелла отдыхают рядом с Ибицей. Сейчас же журналисты пишут, что Арабелла Чи встречается именно с Диашем и уже много раз приезжала к нему в Манчестер. К тому же пара, по некоторым данным, провела отдыха в Париже, откуда выложила абсолютно одинаковые фото.

    Диашу 26 лет, Арабелле – 32. Посмотрите на фото этой красотки.

    Фото: соцсети Арабеллы Чи

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    Рейтинг: 4 Голосов: 3
    Комментарии7
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      Рейтинг: +101568

      sv1969 1 час назад

      Ну что сказать! Ничего не меняется!Д-билы!Можете банить(((

      0
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      Рейтинг: +7980

      Semenycch 4 часа назад

      Проб.....ь!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20520

      NewLife 6 часов назад

      Beddable, хотя мне не нравится силикон в сиськах.

      0
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      Рейтинг: +2744

      моэм 16 часов назад

      Не многовато ли внимания для б...ля...ищ...щи ?

      4
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      Рейтинг: +257

      Купа Купыч 16 часов назад

      Мужлан.

      0
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      Рейтинг: -45

      Скай 16 часов назад

      трусы у телки, какие то огромные.

      1
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      Рейтинг: +257

      Купа Купыч > Скай 16 часов назад

      Какая жопа, такие и трусы

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