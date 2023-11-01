Как выглядит лучшая футболистка планеты – великолепна и на поле, и на пляже

Айтана Бонмати – лучшая футболистка планеты. Свой «Золотой мяч» девушка получила прямо перед наградой для Лионеля Месси. И у Бонмати огромный набор наград: «ЗМ» чемпионата мира, «Игрок года» от УЕФА, обычный «Золотой мяч». Это первая футболистка, которая собрала столько персональных трофеев.

Бонмати играет в системе «Барселоне» с 2012-го, и для нее этот год получился особенным: взяла все национальные трофеи в Испании, Лигу чемпионов и выиграла чемпионат мира со сборной. Она говорила: «Я навсегда запомню 2023-й, он исполнил все мечты маленькой каталонской девочки, которая всю жизнь мечтала о карьере футболистки».

Фото: соцсети Айтаны Бонмати

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