Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Прелестная аргентинка – жена лучшего игрока РПЛ прямо сейчас

Брайан Мансилья – лучший игрок РПЛ в сентябре. У форварда «Оренбурга» 2 гола и 2 ассиста в 4 матчах чемпионата. Приз за эту номинацию он получил от жены Морены перед матчем с «Факелом». Они вместе с 2018 года. Пара растит одного ребенка.

Про личную жизнь Мансилья говорит немного. Было такое:

1. На вопрос о том, что он получил оффер от «Оренбурга», когда был в Аргентине, где ходят красивые девушки: «Красивые девчонки – это хорошо, но девушка у меня уже есть. Она рядом со мной и другие не интересуют».

2. А так комментировал историю, когда Владимир Писарский сделал своей девушке предложение после забитого гола: «Сам бы я так сделать не смог, у меня немного другой склад характера. Я больше романтик и не хотел бы смешивать личную жизнь и футбол. Я бы придумал что-то более личное».

Оренбург Мансилья Брайан
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Enter2006
1698075593
И чем она прикольная? Лицо рептилойдки, уши хоббита, ноги кривые, опа не соразмерна со строением тела, сисек нет. Мда... "Прелестная" только для того кто написал этот пост.
Ответить
Купа Купыч
1698077783
Бомбардир! Без жопы обойтись не можешь?
Ответить
paracetamol
1698138357
Баба из племени гаучо, весьма посредственная.
Ответить
Главные новости
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
7
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
4
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
9
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
6
Семин назвал условие для участия «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ
16:56
3
«Зачем мне дорогие тачки?»: Заболотный раскрыл свой автопарк
16:45
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+