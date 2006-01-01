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    Прелестная аргентинка – жена лучшего игрока РПЛ прямо сейчас

    23 октября, 17:17
    Морена – супруга Брайана Мансильи.

    Брайан Мансилья – лучший игрок РПЛ в сентябре. У форварда «Оренбурга» 2 гола и 2 ассиста в 4 матчах чемпионата. Приз за эту номинацию он получил от жены Морены перед матчем с «Факелом». Они вместе с 2018 года. Пара растит одного ребенка.

    Про личную жизнь Мансилья говорит немного. Было такое:

    1. На вопрос о том, что он получил оффер от «Оренбурга», когда был в Аргентине, где ходят красивые девушки: «Красивые девчонки – это хорошо, но девушка у меня уже есть. Она рядом со мной и другие не интересуют».

    2. А так комментировал историю, когда Владимир Писарский сделал своей девушке предложение после забитого гола: «Сам бы я так сделать не смог, у меня немного другой склад характера. Я больше романтик и не хотел бы смешивать личную жизнь и футбол. Я бы придумал что-то более личное».

    Рейтинг: 3.5 Голосов: 4
    Комментарии8
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      Рейтинг: -129

      Скай 24 октября, 12:56

      ну, прелестной её назвать вряд ли можно, да и, ей лучше одетой быть.

      0
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      Рейтинг: +19490

      paracetamol 24 октября, 12:05

      Баба из племени гаучо, весьма посредственная.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2369

      Fialet > paracetamol 24 октября, 13:02

      Из племени гауно.

      0
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      Рейтинг: +224

      Купа Купыч 23 октября, 19:16

      Бомбардир! Без жопы обойтись не можешь?

      5
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      Рейтинг: +1680

      Taps > Купа Купыч 24 октября, 12:16

      Он на баб дрочит каждый день !
      Не до футбола ...

      2
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      Рейтинг: +6555

      Enter2006 23 октября, 18:39

      И чем она прикольная? Лицо рептилойдки, уши хоббита, ноги кривые, опа не соразмерна со строением тела, сисек нет. Мда... "Прелестная" только для того кто написал этот пост.

      7
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      Рейтинг: +2369

      Fialet > Enter2006 23 октября, 19:02

      Отлично написал.

      3
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      Рейтинг: +2644

      Челнинец > Enter2006 24 октября, 13:49

      Завидовать молча надо, и дзюбить бросай

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