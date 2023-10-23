Прелестная аргентинка – жена лучшего игрока РПЛ прямо сейчас

Брайан Мансилья – лучший игрок РПЛ в сентябре. У форварда «Оренбурга» 2 гола и 2 ассиста в 4 матчах чемпионата. Приз за эту номинацию он получил от жены Морены перед матчем с «Факелом». Они вместе с 2018 года. Пара растит одного ребенка.

Про личную жизнь Мансилья говорит немного. Было такое:

1. На вопрос о том, что он получил оффер от «Оренбурга», когда был в Аргентине, где ходят красивые девушки: «Красивые девчонки – это хорошо, но девушка у меня уже есть. Она рядом со мной и другие не интересуют».

2. А так комментировал историю, когда Владимир Писарский сделал своей девушке предложение после забитого гола: «Сам бы я так сделать не смог, у меня немного другой склад характера. Я больше романтик и не хотел бы смешивать личную жизнь и футбол. Я бы придумал что-то более личное».