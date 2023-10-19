Все девушки, с которыми встречался Криштиану Роналду

Жизнь Криштиану Роналду – одна из самых обсуждаемых тем медиаполя. Сейчас много историй о его семье с Джорджиной. А с кем он встречался раньше? Давайте вспомним всех девушек Роналду.

1. Жордана Жардел. Первая девушка Роналду, с ней он познакомился, когда играл в «Спортинге». Отношения закончились после трансфера Криштиану в «МЮ».

2. Джемма Аткинсон. Британская актриса, которая говорила, что Роналду умеет ухаживать гламурно за девушками. Пара расспалась, когда Аткинсон поймала Роналду на измене.

3. Нерейда Гальярдо. И она резко критиковала Роналду после расставания: «Когда я начинала с ним встречаться, Криштиану вел себя очень вежливо и красиво. Со временем я убедилась: это избалованный мальчик без мозгов».

4. Пэрис Хилтон. С ней Роналду провел меньше месяца.

5. Ирина Шейк. С ней они пробыли вместе 5 лет. Шейк рассказывала: «Я думала, что уже нашла свой идеал мужчины, но это оказалось не так. Думаю, любой женщине будет неприятно, когда рядом с ней не тот человек. Так вот мне было неприятно. Я не чувствовала уверенности. Отношения – это так сложно. Нужно знать, какого мужчину вы хотите видеть рядом с собой, какие ценности в его жизни, что для него важно. Если вы вместе, значит, вы идете в одном направлении и ждете одного и того же».

6. Дезире Кордеро. Модель, «Мисс Испания-2014». С ней Роналду состоял в отношениях пару лет. Про них Роналду публично не рассказывал, хотя было много снимков с ним и Кордеро.

7. Джорджина Родригес. С ней Роналду живет на данный момент, у них уже есть общие дети.

Фото: соцсети Жорданы Жардел, Джеммы Аткинсон, Нерейды Гальярдо, Пэрис Хилтон, Ирины Шейк, Дезире Кордеро, Джорджины Родригес

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