Самая горячая футболистка мира – ей предлагали 100 тысяч за ночь, а еще писал Дрейк

У Леманн более 10 миллионов подписчиков в соцсетях.

Алиша Леманн – одна из самых популярных футболисток мира. Она родилась в Швейцарии, но уже пять лет выступает в Англии. Сначала был «Вест Хэм», потом – «Эвертон». Но с 2021 года Леманн выступает за «Астон Виллу». Алиша отмечает:

«Я с раннего детства в футболе. Однажды руководство Федерации футбола Швейцарии сказало мне, что хотело бы видеть меня в мужской сборной. Я засмеялась, но мне серьезно дали понять, что я не уступаю профессионалом. Это приятно. Я мечтаю достичь побед в этом виде спорта».

Леманн – финалистка женского Кубка Англии и серебряный призер Евро-2015 U17. Но Леманн получила популярность во многом благодаря красивой внешности. В ее соцсетях более 10 млн подписчиков, и она некоторое время встречалась с игроком мужской «Астон Виллы». Правда, пара распалась. И теперь, по данным таблоидов, Леманн без пары.

В это время ей пишут знаменитости. Рэпер Дрейк попросил футболку с ее фамилией и номером. Что касается сообщений от других селебрити, то Леманн рассказывала: «Один очень популярный человек предложил мне 100 тысяч фунтов за ночь с ним. Мы пару раз встречались на общих мероприятиях, и все. Между нами не было никаких отношений. Это безумие. Конечно, я отказалась от этого предложения».

Фото: Алишы Леманн

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