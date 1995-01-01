Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Девушка дня Все блоги -

    Самая горячая футболистка мира – ей предлагали 100 тысяч за ночь, а еще писал Дрейк

    Сегодня, 14:18
    У Леманн более 10 миллионов подписчиков в соцсетях.

    Алиша Леманн – одна из самых популярных футболисток мира. Она родилась в Швейцарии, но уже пять лет выступает в Англии. Сначала был «Вест Хэм», потом – «Эвертон». Но с 2021 года Леманн выступает за «Астон Виллу». Алиша отмечает:

    «Я с раннего детства в футболе. Однажды руководство Федерации футбола Швейцарии сказало мне, что хотело бы видеть меня в мужской сборной. Я засмеялась, но мне серьезно дали понять, что я не уступаю профессионалом. Это приятно. Я мечтаю достичь побед в этом виде спорта».

    Леманн – финалистка женского Кубка Англии и серебряный призер Евро-2015 U17. Но Леманн получила популярность во многом благодаря красивой внешности. В ее соцсетях более 10 млн подписчиков, и она некоторое время встречалась с игроком мужской «Астон Виллы». Правда, пара распалась. И теперь, по данным таблоидов, Леманн без пары.

    В это время ей пишут знаменитости. Рэпер Дрейк попросил футболку с ее фамилией и номером. Что касается сообщений от других селебрити, то Леманн рассказывала: «Один очень популярный человек предложил мне 100 тысяч фунтов за ночь с ним. Мы пару раз встречались на общих мероприятиях, и все. Между нами не было никаких отношений. Это безумие. Конечно, я отказалась от этого предложения».

    Фото: Алишы Леманн

    Соблазнительная колумбийская модель – новая девушка Кристиана Нобоа

    Наташа Солей – обольстительная девушка игрока «Спартака», который спас Абаскаля от увольнения

    Самая милая российская футболистка: выступала за «Челси», а сейчас играет в Париже

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+