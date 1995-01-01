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    Соблазнительная колумбийская модель – новая девушка Кристиана Нобоа

    Сегодня, 09:30
    У нее в 10 раз больше подписчиков, чем у «Сочи».

    У Кристиана Нобоа много событий в личной жизни. В феврале его бывшая девушка сообщила об избиении со стороны Нобоа – в тот момент Кристиана поддержала его бывшая жена:

    «За восемь с половиной лет совместной жизни я никогда не видела его агрессивным и ничего не слышала об этом от других людей до истории, которая произошла сегодня... Он никогда не поднимал руку на меня, и я никогда не слышала, что он так поступил по отношению к другим людям! Более того, за столько лет совместной жизни в мой адрес не было оскорблений! Даже «дура» в мой адрес ни разу не прозвучало».

    Сейчас в соцсетях появилась информация о новой девушке Нобоа – это колумбийская модель Мария Камила.

    Фото: соцсети Марии Камилы

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    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7758

      Semenycch 13 минут назад

      Очередной вагинальный бездушный бездонный кошелек! Нобоа готовься туда кидать бабло, которое ты зарабатываешь непростым трудом!!

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