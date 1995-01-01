Соблазнительная колумбийская модель – новая девушка Кристиана Нобоа

Очередной вагинальный бездушный бездонный кошелек! Нобоа готовься туда кидать бабло, которое ты зарабатываешь непростым трудом!!
У Кристиана Нобоа много событий в личной жизни. В феврале его бывшая девушка сообщила об избиении со стороны Нобоа – в тот момент Кристиана поддержала его бывшая жена:
«За восемь с половиной лет совместной жизни я никогда не видела его агрессивным и ничего не слышала об этом от других людей до истории, которая произошла сегодня... Он никогда не поднимал руку на меня, и я никогда не слышала, что он так поступил по отношению к другим людям! Более того, за столько лет совместной жизни в мой адрес не было оскорблений! Даже «дура» в мой адрес ни разу не прозвучало».
Сейчас в соцсетях появилась информация о новой девушке Нобоа – это колумбийская модель Мария Камила.
Фото: соцсети Марии Камилы
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