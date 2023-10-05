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Очаровательная жена молодого защитника, уничтожившего «Спартак»

«Крылья» в последнем туре РПЛ разгромили «Спартак» – 4:0. А защитник Юрий Горшков, оформивший дубль, стал одним из главных героев встречи. У него в целом неплохой сезон – стабильно появляется в старте «Крыльев» и запомнился еще голевой в матче против «Сочи», если говорить о голевых действиях до дубля «Спартаку».

Неудивительно, что им интересуются разные команды – в разное время медиа говорили об интересе со стороны того же «Спартака», «Локо» и «Галатасарая». Сам Горшков рассказывал: «На данный момент не готов об этом говорить, потому что я в «Крыльях». Меня здесь все устраивает, все нравится, готов помогать команде. Я прижился в Самаре. У меня есть жена, дочка, с которыми мы много времени проводим в городе даже вне сезона».

Горшков женился на девушке по имени Елена в 20 лет. О ней и дочери говорил: «Жена и ребенок – это огромная мотивация для меня. Я готов на все ради них. Мне повезло, моя супруга почти все делает сама, что дает мне возможность сосредоточиться на футболе. Но я помогаю, как могу!»

Сейчас пара воспитывает двух детей.

Фото: соцсети Елены Горшковой

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Комментарии (9)
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erybov1965
1696510920
Она тоже помогала уничтожать Спартак,но только не на поле - вот такой заголовок подошел бы.Ой ребята.Мир сошел сума.Ведь это спортивное издание.Явно, тем не хватает.Или просто не желание работать,ну в принципе подстать нашим некоторым футболерам.
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derrik2000
1696511886
Посмотрел... Ощущение, переходящее в уверенность, что на ВСЕ РОЖИ ентих "жён футболистов" одну и ту же форму одевают, потом обрезают ненужное, шо осталось заливают ботоксом, дают остыть и - ВОТ ВАМ КРАСАВИЦА! ))))))))))))))
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Taps
1696517501
Кукла раскрашенная с надутыми какой-то гадостью губами. Деньги по забугорным бутикам транжирят.
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Fialet
1696529941
Какая пакость эти надутые губищи. А фото полуголой беременной бабы только извращенцы могут выкладывать.
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Kollljan
1696565031
Фу, пакость какая!!!
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wlad wm--google
1696570820
Уе***ще какое то
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Бар1
1696572211
фи,нерусь,эх Горшков,Горшков не понимаешь ,что такое красота -красота это руские бабы, а не это.Напоминает дочь морского царя из армянского мультика ,которая песню пела .
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Купа Купыч
1696573999
Это что за Маугли.
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