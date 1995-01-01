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    Очаровательная жена молодого защитника, уничтожившего «Спартак»

    5 октября, 15:17
    Мать детей Юрия Горшкова.

    «Крылья» в последнем туре РПЛ разгромили «Спартак» – 4:0. А защитник Юрий Горшков, оформивший дубль, стал одним из главных героев встречи. У него в целом неплохой сезон – стабильно появляется в старте «Крыльев» и запомнился еще голевой в матче против «Сочи», если говорить о голевых действиях до дубля «Спартаку».

    Неудивительно, что им интересуются разные команды – в разное время медиа говорили об интересе со стороны того же «Спартака», «Локо» и «Галатасарая». Сам Горшков рассказывал: «На данный момент не готов об этом говорить, потому что я в «Крыльях». Меня здесь все устраивает, все нравится, готов помогать команде. Я прижился в Самаре. У меня есть жена, дочка, с которыми мы много времени проводим в городе даже вне сезона».

    Горшков женился на девушке по имени Елена в 20 лет. О ней и дочери говорил: «Жена и ребенок – это огромная мотивация для меня. Я готов на все ради них. Мне повезло, моя супруга почти все делает сама, что дает мне возможность сосредоточиться на футболе. Но я помогаю, как могу!»

    Сейчас пара воспитывает двух детей.

    Фото: соцсети Елены Горшковой

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    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Комментарии11
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      Рейтинг: +185

      Купа Купыч 6 октября, 09:33

      Это что за Маугли.

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      Рейтинг: +12

      Бар1 6 октября, 09:03

      фи,нерусь,эх Горшков,Горшков не понимаешь ,что такое красота -красота это руские бабы, а не это.Напоминает дочь морского царя из армянского мультика ,которая песню пела .

      2
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      Рейтинг: +45

      wlad wm--google 6 октября, 08:40

      Уе***ще какое то

      4
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      Рейтинг: +4337

      Kollljan 6 октября, 07:03

      Фу, пакость какая!!!

      2
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      Рейтинг: +2221

      Fialet 5 октября, 21:19

      Какая пакость эти надутые губищи. А фото полуголой беременной бабы только извращенцы могут выкладывать.

      5
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      Рейтинг: +9343

      vladik12 > Fialet 6 октября, 17:16

      Бред сумасшедшего.

      0
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      Рейтинг: +1637

      Taps 5 октября, 17:51

      Кукла раскрашенная с надутыми какой-то гадостью губами.
      Деньги по забугорным бутикам транжирят.

      5
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      Рейтинг: +16665

      Алексей З 5 октября, 16:32

      Под таким заголовком , думал увидеть жену Абаскаля.

      1
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      Рейтинг: +10

      Мортус 2 > Алексей З 6 октября, 09:50

      Пора уже не жену Абаскаля, а самого Абаскаля в разных ракурсах))

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      Рейтинг: +22464

      derrik2000 5 октября, 16:18

      Посмотрел...
      Ощущение, переходящее в уверенность, что на ВСЕ РОЖИ ентих "жён футболистов" одну и ту же форму одевают, потом обрезают ненужное, шо осталось заливают ботоксом, дают остыть и - ВОТ ВАМ КРАСАВИЦА! ))))))))))))))

      6
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      Рейтинг: +491

      erybov1965 5 октября, 16:02

      Она тоже помогала уничтожать Спартак,но только не на поле - вот такой заголовок подошел бы.Ой ребята.Мир сошел сума.Ведь это спортивное издание.Явно, тем не хватает.Или просто не желание работать,ну в принципе подстать нашим некоторым футболерам.

      4
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