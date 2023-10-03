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Жгучая колумбийка с сочными формами: на ней женат лучший бомбардир РПЛ

Матео Кассьерра – главное открытие текущего сезона РПЛ. Если в прошлом году у него было все сложно с голами, то сейчас он раззабивался. В 12 матчах на старте сезона Кассьерра забил 9 мячей и отдал голевую передачу. Колумбиец лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России.

Хорошая форма на поле совпала с прекрасным периодом в личной жизни. В конце июня Кассьерра женился на своей девушке Маргарите – свадьба состоялась спустя год после того, как нападающий сделал девушке предложение. С ней Кассьерра познакомился в 17 лет, еще до дебюта в футболе на взрослом уровне.

Фото: соцсети Маргариты Кастильо

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Комментарии (9)
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Красногорск_Фан
1696336796
Какая шикарная женщина!! Респект!
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Taps
1696337379
Красотка ! Наконец-то Бомбардир кончил ...
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Челнинец
1696339612
ОРЕХ зачетный
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ilichkadr
1696340002
Да уж......это не кокошкины шаболды.
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alefreddy
1696353144
коротковата а так нормулек
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Станислав-Гращенков-googl
1696435416
Колумбийки - в основном тупые низкорослые бабы в шлёпках. И не нужно их обожествлять.
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upiter535
1696479354
Толстая жопа!
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arzookanak
1696785331
Super Beautiful..
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