Жгучая колумбийка с сочными формами: на ней женат лучший бомбардир РПЛ

Матео Кассьерра – главное открытие текущего сезона РПЛ. Если в прошлом году у него было все сложно с голами, то сейчас он раззабивался. В 12 матчах на старте сезона Кассьерра забил 9 мячей и отдал голевую передачу. Колумбиец лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России.

Хорошая форма на поле совпала с прекрасным периодом в личной жизни. В конце июня Кассьерра женился на своей девушке Маргарите – свадьба состоялась спустя год после того, как нападающий сделал девушке предложение. С ней Кассьерра познакомился в 17 лет, еще до дебюта в футболе на взрослом уровне.

Фото: соцсети Маргариты Кастильо

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