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    Обворожительная жена вратаря с русскими корнями, который забил в Лиге чемпионов

    Сегодня, 09:43
    Джудитта Капеччи.

    Голкипер «Лацио» Иван Проведель создал, вероятно, главный момент группового этапа Лиги чемпионов. В матче против «Атлетико» он подключился к атаке на 95-й минуте и точным ударом головой сравнял счет.

    Вот момент с его голом

    А вот здесь мы рассказывали о его русских корнях

    Конечно, после гола Проведеля все начали гуглить факты о его жизни. В том числе и о личной. С этим у Ивана все окей. Проведель встречается с Джудиттой Капеччи, и об их отношениях известно не так много, потому что пара скрывает важнейшие подробности. Вот что известно:

    • Они познакомились в соцсетях – Иван первый написал Джудитте;

    • Вместе воспитывают сына Александра. Он родился в 2021 году;

    • Иван не любит говорить о семье, но как-то сказал, что Джудитта посещает почти все его матчи.

    Джудитта Калетти

    Джудитта Калетти

    Джудитта Калетти

    Джудитта Калетти

    Иван Проведель и Джудитта Калетти

    Джудитта Калетти и Иван Проведель

    Джудитта Калетти

    Джудитта Калетти

    Джудитта Калетти

    Джудитта Калетти

    Фото: соцсети Джудитты Капеччи

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    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1975

      lek! 18 минут назад

      До гола его ни кто его не знал , как забил сразу Русские корни )))

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