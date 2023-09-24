Обворожительная жена вратаря с русскими корнями, который забил в Лиге чемпионов

Голкипер «Лацио» Иван Проведель создал, вероятно, главный момент группового этапа Лиги чемпионов. В матче против «Атлетико» он подключился к атаке на 95-й минуте и точным ударом головой сравнял счет.
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Конечно, после гола Проведеля все начали гуглить факты о его жизни. В том числе и о личной. С этим у Ивана все окей. Проведель встречается с Джудиттой Капеччи, и об их отношениях известно не так много, потому что пара скрывает важнейшие подробности. Вот что известно:
• Они познакомились в соцсетях – Иван первый написал Джудитте;
• Вместе воспитывают сына Александра. Он родился в 2021 году;
• Иван не любит говорить о семье, но как-то сказал, что Джудитта посещает почти все его матчи.
Фото: соцсети Джудитты Капеччи
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