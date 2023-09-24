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Обворожительная жена вратаря с русскими корнями, который забил в Лиге чемпионов

Голкипер «Лацио» Иван Проведель создал, вероятно, главный момент группового этапа Лиги чемпионов. В матче против «Атлетико» он подключился к атаке на 95-й минуте и точным ударом головой сравнял счет.

Вот момент с его голом

А вот здесь мы рассказывали о его русских корнях

Конечно, после гола Проведеля все начали гуглить факты о его жизни. В том числе и о личной. С этим у Ивана все окей. Проведель встречается с Джудиттой Капеччи, и об их отношениях известно не так много, потому что пара скрывает важнейшие подробности. Вот что известно:

• Они познакомились в соцсетях – Иван первый написал Джудитте;

• Вместе воспитывают сына Александра. Он родился в 2021 году;

• Иван не любит говорить о семье, но как-то сказал, что Джудитта посещает почти все его матчи.

Джудитта Калетти

Джудитта Калетти

Джудитта Калетти

Джудитта Калетти

Иван Проведель и Джудитта Калетти

Джудитта Калетти и Иван Проведель

Джудитта Калетти

Джудитта Калетти

Джудитта Калетти

Джудитта Калетти

Фото: соцсети Джудитты Капеччи

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Лацио Проведель Иван
Комментарии (4)
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lek!
1695539641
До гола его ни кто его не знал , как забил сразу Русские корни )))
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Lilipyt
1695544987
Завтра в Зените будет
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paracetamol
1695622720
Обворожительная жена, силиконовые сиськи.
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