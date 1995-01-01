Сексуальная ведущая «Матч ТВ» – с ней встречается один из лучших игроков «Локомотива»

Яна Ромашкина выложила совместное фото с Тикнизяном.

Наир Тикнизян в неприлично прекрасной форме на старте сезона: у него 3 гола в 4 матчах РПЛ. Плюс Тикнизяна связывают с переездом в Европу – главным образом в «Вердер».

Сейчас появилась новая тема для обсуждения: ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина выложила фото с Тикнизяном и подписала его эмодзи с сердечком. Сразу же завирусились слухи, что они в отношениях.

Пока что они не комментировали никак эту информацию. Более того, Ромашкина никогда не говорила о своей личной жизни. Зато она часто появляется в смелых нарядах.

Фото: соцсети Яны Ромашкиной

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