Сексуальная ведущая «Матч ТВ» – с ней встречается один из лучших игроков «Локомотива»

Ну, и вымя у этой телки)))
Обвисшее и неприятное(
Наир Тикнизян в неприлично прекрасной форме на старте сезона: у него 3 гола в 4 матчах РПЛ. Плюс Тикнизяна связывают с переездом в Европу – главным образом в «Вердер».
Сейчас появилась новая тема для обсуждения: ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина выложила фото с Тикнизяном и подписала его эмодзи с сердечком. Сразу же завирусились слухи, что они в отношениях.
Пока что они не комментировали никак эту информацию. Более того, Ромашкина никогда не говорила о своей личной жизни. Зато она часто появляется в смелых нарядах.
Фото: соцсети Яны Ромашкиной
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