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    Сексуальная ведущая «Матч ТВ» – с ней встречается один из лучших игроков «Локомотива»

    14 августа, 17:38
    Яна Ромашкина выложила совместное фото с Тикнизяном.

    Наир Тикнизян в неприлично прекрасной форме на старте сезона: у него 3 гола в 4 матчах РПЛ. Плюс Тикнизяна связывают с переездом в Европу – главным образом в «Вердер».

    Сейчас появилась новая тема для обсуждения: ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина выложила фото с Тикнизяном и подписала его эмодзи с сердечком. Сразу же завирусились слухи, что они в отношениях.

    Пока что они не комментировали никак эту информацию. Более того, Ромашкина никогда не говорила о своей личной жизни. Зато она часто появляется в смелых нарядах.

    Фото: соцсети Яны Ромашкиной

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    Рейтинг: 3 Голосов: 11
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1409

      rac531 3 часа назад

      Ну, и вымя у этой телки)))
      Обвисшее и неприятное(

      0
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      Рейтинг: +25004

      DOCTOR PENALTY 16 часов назад

      Комменты соответствующие.)))

      3
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      Рейтинг: +4628

      Иван Петров 1986 18 часов назад

      Типичная девушка футболиста - губищи больше чем у лошади.

      8
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      Рейтинг: +101517

      sv1969 19 часов назад

      Узнаю редакторов бомбы! Купите им баб резиновых что ли!Ничего не меняется(((

      6
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      Рейтинг: +402

      odessakmv 19 часов назад

      все по стандарту: силикон в губах, груди, заднице... типичная жена футболера, через лет 5 ждем скандально развода после "избиения" с отжатием у последнего миллионов

      9
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      Рейтинг: +143

      Купа Купыч 19 часов назад

      Девушка дня.Губы и сиськи пылесосом откачала.

      5
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