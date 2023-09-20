Этот текст мы написали в феврале 2023 года, когда «Лацио» залетел в топ-4 таблицы Серии А. Тогда одним из главных персонажей был голкипер Иван Проведель. Сейчас появилась хорошая возможность поднять этот текст: Проведель забил в ворота «Атлетико» и помог «Лацио» забрать ничью 1:1. Главная особенность Проведеля – его связь с Россией. У него есть русские корни. И сейчас мы расскажем его историю.

Проведель изучал русский с бабушкой. Он часто ездил в Подмосковье

Чекини из провинции Проденоне – родной город Ивана Проведеля. Его отец Пьер Паоло Проведель, мать Елена – русская. Сам Иван вырос в Италии и в детстве особо не ездил в Россию. На русском же он разговаривал и разговаривает более-менее свободно: понимает речь, может поддержать диалог, но не знает каких-то сложных терминов – в основном на русском он разговаривает дома.

Что касается России и посещения страны, то Проведель говорит:

«В Москву приезжал уже в более взрослом возрасте. Как раз чтобы навещать бабушку. До сих пор с любовью и улыбкой вспоминаю, как она учила со мной русский язык. А еще она готовила мне почти все блюда русской кухни. Помню, что из мясных блюд любил гуляш. Но главный фаворит – блинчики! Они были по вторникам, но я готов их есть на завтрак, обед и ужин каждый день, ха-ха.

Кажется, это было в 2017-м. Тогда в Москве проходил Кубок Конфедераций, и я даже сходил на Россия – Португалия. Еще посещал «Лужники» – это было круто! Внутри чувствуешь историю этого места, его атмосферу. Это один из лучших стадионов в мире. Мечтаю, что когда-нибудь там сыграю».

Одна из главных историй вокруг семьи Проведеля: его дедушка знал Льва Яшина. Правда, подробностей об этой дружбе не очень много. Вот что знает сам Иван Проведель:

«Я узнал об этом как раз в Москве, когда приезжал к бабушке. Мой дедушка действительно дружил с Яшиным! Не знаю историю их отношений, но для меня это ещe одна причина верить в свою мечту стать классным вратарeм. Примеры таких людей вдохновляют! Я бы хотел узнать об их дружбе больше, ещe обязательно спрошу об этом у мамы».

Проведель не исключает игру за сборную России: задумается об этом, если появится предложение

Пока Иван Проведель выступал только за молодежные сборные Италии. В марте ему исполнится 29, но за основную команду он так и не сыграл. Пока у него было только три вызова, но ни минуты на поле. В феврале-2022, когда тренерский штаб Роберто Манчини еще не вызывал его в основную команду Италии, «Чемпионат» спрашивал его о возможности сыграть за Россию. И получил такой ответ:

«Я даже никогда и не думал об этом [об игре за Россию]! Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов – это честь.

Пока у меня нет российского гражданства. Но допускаю, что могу его получить. У меня только итальянский паспорт, потому что нет особо времени возиться со всеми документами. Но если это потребуется – почему нет?»

Проведель и «Лацио»: чувствует себя в другой вселенной, играя за клуб, стал основным спустя 4 дня после перехода

В карьере Ивана Проведеля было девять клубов:

Про переезд в Рим Проведель говорил:

«Я перешел в «Лацио» за четыре дня до первого матча и не ожидал, что буду играть сразу. Да и это было бы неправильно, а потом произошло то, что случилось [удаление Максимиану]. Я здесь, чтобы отдать все силы на благо клуба. Это действительно доставляет мне больше всего удовольствия».

Агент Проведеля сказал, что тот не смог отказаться от предложения Маурицио Сарри после его звонка. Про вызов в новый клуб Проведель рассказывает, что до сих пор не может поверить в сложность вызова, что чувствует себя в другой реальности, когда понимает, куда попал прямо сейчас.

Вот оценка работы Проведеля от Маурицио Сарри:

«Иван – отличное усиление для «Лацио». Мы долгое время искали вратаря, который одинаково хорошо играет ногами и руками, и нашли Проведеля. Он классно дебютировал в «Лацио», но ему есть куда расти».

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Фото: AFLO/Global Look Press