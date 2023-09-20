Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В ЛЧ забил вратарь с русскими корнями: летом приезжает в Подмосковье, его дед дружил с Яшиным

В ЛЧ забил вратарь с русскими корнями: летом приезжает в Подмосковье, его дед дружил с Яшиным

20 сентября 2023, 11:22
7

Этот текст мы написали в феврале 2023 года, когда «Лацио» залетел в топ-4 таблицы Серии А. Тогда одним из главных персонажей был голкипер Иван Проведель. Сейчас появилась хорошая возможность поднять этот текст: Проведель забил в ворота «Атлетико» и помог «Лацио» забрать ничью 1:1. Главная особенность Проведеля – его связь с Россией. У него есть русские корни. И сейчас мы расскажем его историю.

Проведель изучал русский с бабушкой. Он часто ездил в Подмосковье

Чекини из провинции Проденоне – родной город Ивана Проведеля. Его отец Пьер Паоло Проведель, мать Елена – русская. Сам Иван вырос в Италии и в детстве особо не ездил в Россию. На русском же он разговаривал и разговаривает более-менее свободно: понимает речь, может поддержать диалог, но не знает каких-то сложных терминов – в основном на русском он разговаривает дома.

Что касается России и посещения страны, то Проведель говорит:

«В Москву приезжал уже в более взрослом возрасте. Как раз чтобы навещать бабушку. До сих пор с любовью и улыбкой вспоминаю, как она учила со мной русский язык. А еще она готовила мне почти все блюда русской кухни. Помню, что из мясных блюд любил гуляш. Но главный фаворит – блинчики! Они были по вторникам, но я готов их есть на завтрак, обед и ужин каждый день, ха-ха.

Кажется, это было в 2017-м. Тогда в Москве проходил Кубок Конфедераций, и я даже сходил на Россия – Португалия. Еще посещал «Лужники» – это было круто! Внутри чувствуешь историю этого места, его атмосферу. Это один из лучших стадионов в мире. Мечтаю, что когда-нибудь там сыграю».

Одна из главных историй вокруг семьи Проведеля: его дедушка знал Льва Яшина. Правда, подробностей об этой дружбе не очень много. Вот что знает сам Иван Проведель:

«Я узнал об этом как раз в Москве, когда приезжал к бабушке. Мой дедушка действительно дружил с Яшиным! Не знаю историю их отношений, но для меня это ещe одна причина верить в свою мечту стать классным вратарeм. Примеры таких людей вдохновляют! Я бы хотел узнать об их дружбе больше, ещe обязательно спрошу об этом у мамы».

Проведель не исключает игру за сборную России: задумается об этом, если появится предложение

Пока Иван Проведель выступал только за молодежные сборные Италии. В марте ему исполнится 29, но за основную команду он так и не сыграл. Пока у него было только три вызова, но ни минуты на поле. В феврале-2022, когда тренерский штаб Роберто Манчини еще не вызывал его в основную команду Италии, «Чемпионат» спрашивал его о возможности сыграть за Россию. И получил такой ответ:

«Я даже никогда и не думал об этом [об игре за Россию]! Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов – это честь.

Пока у меня нет российского гражданства. Но допускаю, что могу его получить. У меня только итальянский паспорт, потому что нет особо времени возиться со всеми документами. Но если это потребуется – почему нет?»

Проведель и «Лацио»: чувствует себя в другой вселенной, играя за клуб, стал основным спустя 4 дня после перехода

В карьере Ивана Проведеля было девять клубов:

  • «Кьево»;
  • «Пиза»;
  • «Перуджа»;
  • «Модена»;
  • «Про Верчелли»;
  • «Эмполи»;
  • «Юве Стабия»;
  • «Специя»;
  • «Лацио» – текущий.

Про переезд в Рим Проведель говорил:

«Я перешел в «Лацио» за четыре дня до первого матча и не ожидал, что буду играть сразу. Да и это было бы неправильно, а потом произошло то, что случилось [удаление Максимиану]. Я здесь, чтобы отдать все силы на благо клуба. Это действительно доставляет мне больше всего удовольствия».

Агент Проведеля сказал, что тот не смог отказаться от предложения Маурицио Сарри после его звонка. Про вызов в новый клуб Проведель рассказывает, что до сих пор не может поверить в сложность вызова, что чувствует себя в другой реальности, когда понимает, куда попал прямо сейчас.

Вот оценка работы Проведеля от Маурицио Сарри:

«Иван – отличное усиление для «Лацио». Мы долгое время искали вратаря, который одинаково хорошо играет ногами и руками, и нашли Проведеля. Он классно дебютировал в «Лацио», но ему есть куда расти».

Лига чемпионов возвращается: следите за главными матчами и выбирайте своих фаворитов с бонусом до 17000₽!

Фото: AFLO/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Россия Лацио Россия Яшин Лев Проведель Иван Сарри Маурицио
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1677581993
Хайкин, Проведель..., копаем дальше. )
Ответить
alefreddy
1678088317
поздно в таком возрасте дебютировать за сборную да и гуляш национальное блюдо Венгрии
Ответить
Алекс636363
1678650768
Вот смотрю и удивляюсь. У всех в ветке ники - латиницей. А русские буквы для чего?
Ответить
Главные новости
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Все новости
Все новости
Семин оценил шансы Сафонова стать лучшим вратарем года по версии France Football
02:17
Ташуев: «В первых матчах ЛЧ Батраков язык на плечо повесит»
02:00
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
Погребняк определил фаворитов Лиги чемпионов
01:38
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Только 2 вратаря сыграли в Лиге чемпионов за 5 разных клубов
00:50
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Жена Сафонова расплакалась, узнав о попадании Матвея в топ-10 лучших вратарей года
00:17
Лига чемпионов. «Ман Сити» обыграл «Порту» благодаря дублю Холанда и другие результаты
Вчера, 23:59
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
Вчера, 23:40
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Прогноз Смолова на общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 23:16
Во Франции высказались о шансах Сафонова стать лучшим вратарем года
Вчера, 22:55
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Вчера, 22:32
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
3
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
9
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
Вчера, 21:40
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
4
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
Вчера, 20:55
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+