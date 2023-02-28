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    Итальянский клуб тащит вратарь с русскими корнями: летом приезжает в Подмосковье, его дед дружил с Яшиным

    «Лацио» благодаря наказанию «Ювентуса» всерьез залетел в топ-4 Серии А. После 24 туров у клуба 45 очков и четвертая строчка в таблице (правда, в моменте это может измениться, потому что у «Ромы», которая пятая, матч в запасе). Один из главных персонажей этой команды Маурицио Сарри – вратарь Иван Проведель.

    Проведель перешел в «Лацио» прошлым летом. Он начал первый матч сезона в запасе, но вышел в нем уже на 8-й минуте после удаления другого вратаря команды – Луиша Максимиану. С того момента Проведель стабильно играет в стартовом составе «Лацио».

    Главная особенность Проведеля – его связь с Россией.

    Проведель изучал русский с бабушкой. Он часто ездил в Подмосковье

    Чекини из провинции Проденоне – родной город Ивана Проведеля. Его отец Пьер Паоло Проведель, мать Елена – русская. Сам Иван вырос в Италии и в детстве особо не ездил в Россию. На русском же он разговаривал и разговаривает более-менее свободно: понимает речь, может поддержать диалог, но не знает каких-то сложных терминов – в основном на русском он разговаривает дома.

    Что касается России и посещения страны, то Проведель говорит:

    «В Москву приезжал уже в более взрослом возрасте. Как раз чтобы навещать бабушку. До сих пор с любовью и улыбкой вспоминаю, как она учила со мной русский язык. А еще она готовила мне почти все блюда русской кухни. Помню, что из мясных блюд любил гуляш. Но главный фаворит – блинчики! Они были по вторникам, но я готов их есть на завтрак, обед и ужин каждый день, ха-ха.

    Кажется, это было в 2017-м. Тогда в Москве проходил Кубок Конфедераций, и я даже сходил на Россия – Португалия. Еще посещал «Лужники» – это было круто! Внутри чувствуешь историю этого места, его атмосферу. Это один из лучших стадионов в мире. Мечтаю, что когда-нибудь там сыграю».

    Одна из главных историй вокруг семьи Проведеля: его дедушка знал Льва Яшина. Правда, подробностей об этой дружбе не очень много. Вот что знает сам Иван Проведель:

    «Я узнал об этом как раз в Москве, когда приезжал к бабушке. Мой дедушка действительно дружил с Яшиным! Не знаю историю их отношений, но для меня это ещe одна причина верить в свою мечту стать классным вратарeм. Примеры таких людей вдохновляют! Я бы хотел узнать об их дружбе больше, ещe обязательно спрошу об этом у мамы».

    Проведель не исключает игру за сборную России: задумается об этом, если появится предложение

    Пока Иван Проведель выступал только за молодежные сборные Италии. В марте ему исполнится 29, но за основную команду он так и не сыграл. Пока у него было только три вызова, но ни минуты на поле. В феврале-2022, когда тренерский штаб Роберто Манчини еще не вызывал его в основную команду Италии, «Чемпионат» спрашивал его о возможности сыграть за Россию. И получил такой ответ:

    «Я даже никогда и не думал об этом [об игре за Россию]! Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов – это честь.

    Пока у меня нет российского гражданства. Но допускаю, что могу его получить. У меня только итальянский паспорт, потому что нет особо времени возиться со всеми документами. Но если это потребуется – почему нет?»

    Проведель и «Лацио»: чувствует себя в другой вселенной, играя за клуб, стал основным спустя 4 дня после перехода

    В карьере Ивана Проведеля было девять клубов:

    • «Кьево»;
    • «Пиза»;
    • «Перуджа»;
    • «Модена»;
    • «Про Верчелли»;
    • «Эмполи»;
    • «Юве Стабия»;
    • «Специя»;
    • «Лацио» – текущий.

    Про переезд в Рим Проведель говорил:

    «Я перешел в «Лацио» за четыре дня до первого матча и не ожидал, что буду играть сразу. Да и это было бы неправильно, а потом произошло то, что случилось [удаление Максимиану]. Я здесь, чтобы отдать все силы на благо клуба. Это действительно доставляет мне больше всего удовольствия».

    Агент Проведеля сказал, что тот не смог отказаться от предложения Маурицио Сарри после его звонка. Про вызов в новый клуб Проведель рассказывает, что до сих пор не может поверить в сложность вызова, что чувствует себя в другой реальности, когда понимает, куда попал прямо сейчас.

    Вот оценка работы Проведеля от Маурицио Сарри:

    «Иван – отличное усиление для «Лацио». Мы долгое время искали вратаря, который одинаково хорошо играет ногами и руками, и нашли Проведеля. Он классно дебютировал в «Лацио», но ему есть куда расти».

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    Фото: AFLO/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    28.02.2023 15:41
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +812

      Алекс636363 12 марта, 22:52

      Вот смотрю и удивляюсь. У всех в ветке ники - латиницей. А русские буквы для чего?

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      Рейтинг: +2237

      alefreddy 6 марта, 10:38

      поздно в таком возрасте дебютировать за сборную да и гуляш национальное блюдо Венгрии

      0
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      Рейтинг: +10

      krakovka1983 1 марта, 01:42

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      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 28 февраля, 13:59

      Хайкин, Проведель..., копаем дальше. )

      0
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      Рейтинг: +6060

      Enter2006 > DOCTOR PENALTY 28 февраля, 14:36

      Милла Йовович, Леонардо Ди Каприо, Дэвид Духовны, Сильвестер Сталлоне, Стивен Спилберг ))

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      Рейтинг: +157

      Dart Veider > Enter2006 28 февраля, 15:20

      Харисон Форд,Натали Портман,Вайнона Райдер и Мила Кунис забыл их добавить в этот список

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      Рейтинг: +113

      dauzhhhhh > Enter2006 28 февраля, 22:45

      И чо они все не хотят российского гражданства ? А всякие Сигалы и Монсоны лезут ?

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      Рейтинг: +113

      dauzhhhhh > Dart Veider 28 февраля, 22:47

      Мила Кунис, Милла Йовович из Украины.

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      Рейтинг: +6060

      Enter2006 > dauzhhhhh 1 марта, 08:15

      Не Украины. Была когда-то великая единая страна = СССР.
      Они оттуда.

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      Рейтинг: +113

      dauzhhhhh > Enter2006 1 марта, 20:01

      А в СССР была Украинская ССР, которая сейчас Украина.Так что они родились в Украине.В названии статьи тема о русских корнях.
      У Миллы Йовович отец черногорец.
      У Милы Кунис еврейские корни.И --в марте 2022 года она вместе со своим мужем Эштоном Кутчером выделила 3 млн долларов для оказания помощи украинским беженцам,...а также заявила, что считает себя украинкой и гордится этим.
      Так что Enter2006 не надо свои хотелки здесь впихивать.

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      Рейтинг: +6060

      Enter2006 > dauzhhhhh 1 марта, 22:23

      Какие хотелки? Повторюсь, был СССР! Ты не в курсе?
      Не было никакой отдельной Украины, и хотелки свои не впихивай!

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      Рейтинг: +113

      dauzhhhhh > Enter2006 2 марта, 20:12

      Какие хотелки?....======
      Твои хотелки когда ты Миле Кунис и Милле Йовович захотел русские корни присобачить )))

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      Рейтинг: +6060

      Enter2006 > dauzhhhhh 3 марта, 12:44

      Они сами в интервью говорят что у них русские корни. Т.ч. не тупи. Им лучше знать.

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      Рейтинг: +504

      xapaycm > Enter2006 3 марта, 18:10

      Тема относительная. У нас на уровне бабушек по четыре предка, а на уровне 10-го поколения уже 512 прямых родственников и это где-то в 18 веке. Думаю, у каждого из нас огромный выбор утверждений для любых ситуаций

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      Рейтинг: +812

      Алекс636363 > Enter2006 12 марта, 22:47

      именно так

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      Рейтинг: +812

      Алекс636363 > dauzhhhhh 12 марта, 22:54

      В России говорят "на Украине". А на Украине говорят "в Украине" . Мы в России, если кто-то не знает.

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