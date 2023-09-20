Невероятный гол вратаря «Лацио» с русскими корнями в ЛЧ на 95-й минуте

Вратарь «Лацио» Иван Проведель забил гол в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

Голкипер с российскими корнями отличился головой на 90+5-й минуте после подачи в штрафную. Он принес своей команде ничью.

Проведель родился в Италии. Ему 27 лет.

Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.

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