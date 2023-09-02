«Если бы не она, я бы здесь не сидел»: как выглядит жена нового капитана «Спартака»

Александр Соболев – один из главных игроков «Спартака» в этом сезоне. В 5 матчах РПЛ он забил 2 гола и отдал 2 ассиста. У Александра все в порядке на поле – у него все окей и в личной жизни.

Сейчас ему 26 лет. Он женат с 19. С будущей женой, Еленой, он познакомился в канун Нового года. Сама Елена вспоминает: «Мы познакомились 30 декабря 2016 года. Это было накануне Нового года, который мы случайно отмечали в одной компании. Я до этого не знала Сашу, как и он меня.

Съездили за продуктами, на Новый год особо не общались. Более тесный контакт завязался после. Саша пригласил меня в кино, мы стали общаться. Он приезжал к дому, чтобы просто посидеть, поговорить, прогуляться. Такие встречи продолжались недолго: после Нового года он уехал на просмотр в Томск, и общение поддерживалось уже по телефону. Но, получается, с 30 декабря 2016 года мы не расстаемся, только если Саша уезжает на сборы или игры».

Елена рассказывает, что бесконечно поддерживает мужа и гордится им. Сам Соболев, комментируя влияние жены на карьеру, утверждает: «Когда говорят, что жены с нами из-за денег, в моем случае это не та история. Я всегда говорил, что если бы не жена и не ребенок, я бы здесь не сидел. Был бы где-нибудь в Барнауле, это 100 процентов. За каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина. Если бы не моя жена, я бы в «Спартаке» не играл. 1000 процентов».

Фото: соцсети Александра Соболева и Елены Соболевой

Валя Карнавал – популярная певица и тиктокер, получившая букет из 101 пиона от игрока «Зенита»

Самая красивая футболистка Германии отказала в съемке Playboy – вот ее фото

Горячая бразильская красотка – она простила Неймару измену и ждет от него ребенка