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    «Если бы не она, я бы здесь не сидел»: как выглядит жена нового капитана «Спартака»

    2 сентября, 12:27
    Елена – жена Александра Соболева.

    Александр Соболев – один из главных игроков «Спартака» в этом сезоне. В 5 матчах РПЛ он забил 2 гола и отдал 2 ассиста. У Александра все в порядке на поле – у него все окей и в личной жизни.

    Сейчас ему 26 лет. Он женат с 19. С будущей женой, Еленой, он познакомился в канун Нового года. Сама Елена вспоминает: «Мы познакомились 30 декабря 2016 года. Это было накануне Нового года, который мы случайно отмечали в одной компании. Я до этого не знала Сашу, как и он меня.

    Съездили за продуктами, на Новый год особо не общались. Более тесный контакт завязался после. Саша пригласил меня в кино, мы стали общаться. Он приезжал к дому, чтобы просто посидеть, поговорить, прогуляться. Такие встречи продолжались недолго: после Нового года он уехал на просмотр в Томск, и общение поддерживалось уже по телефону. Но, получается, с 30 декабря 2016 года мы не расстаемся, только если Саша уезжает на сборы или игры».

    Елена рассказывает, что бесконечно поддерживает мужа и гордится им. Сам Соболев, комментируя влияние жены на карьеру, утверждает: «Когда говорят, что жены с нами из-за денег, в моем случае это не та история. Я всегда говорил, что если бы не жена и не ребенок, я бы здесь не сидел. Был бы где-нибудь в Барнауле, это 100 процентов. За каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина. Если бы не моя жена, я бы в «Спартаке» не играл. 1000 процентов».

    Елена Соболева

    Фото: соцсети Александра Соболева и Елены Соболевой

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    Рейтинг: 3.3 Голосов: 4
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2234

      alll-333 4 сентября, 07:40

      Хотелось бы в ближайшем будущем услышать подобную историю про русалку и дворника или накрайняк грузчика

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      Рейтинг: +32

      Belaz_72 2 сентября, 14:34

      Точно не из-за денег!!!! Парень красавец, интеллектуал, да и вообще простой рабочий с завода ЗИЛ. Не, ну точно не из-за денег))))))!

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      Рейтинг: +724

      Октавиус 2 сентября, 14:14

      Дельфин и русалка)

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      Рейтинг: +4301

      raritet 2 сентября, 14:09

      В дельфинарии , безусловно, он капитан.

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      Рейтинг: +9991

      САДЫЧОК 2 сентября, 13:17

      Какой ,он капитан !?
      Думаю , скоро капитанить будет Бабич !

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