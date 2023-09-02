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«Если бы не она, я бы здесь не сидел»: как выглядит жена нового капитана «Спартака»

Александр Соболев – один из главных игроков «Спартака» в этом сезоне. В 5 матчах РПЛ он забил 2 гола и отдал 2 ассиста. У Александра все в порядке на поле – у него все окей и в личной жизни.

Сейчас ему 26 лет. Он женат с 19. С будущей женой, Еленой, он познакомился в канун Нового года. Сама Елена вспоминает: «Мы познакомились 30 декабря 2016 года. Это было накануне Нового года, который мы случайно отмечали в одной компании. Я до этого не знала Сашу, как и он меня.

Съездили за продуктами, на Новый год особо не общались. Более тесный контакт завязался после. Саша пригласил меня в кино, мы стали общаться. Он приезжал к дому, чтобы просто посидеть, поговорить, прогуляться. Такие встречи продолжались недолго: после Нового года он уехал на просмотр в Томск, и общение поддерживалось уже по телефону. Но, получается, с 30 декабря 2016 года мы не расстаемся, только если Саша уезжает на сборы или игры».

Елена рассказывает, что бесконечно поддерживает мужа и гордится им. Сам Соболев, комментируя влияние жены на карьеру, утверждает: «Когда говорят, что жены с нами из-за денег, в моем случае это не та история. Я всегда говорил, что если бы не жена и не ребенок, я бы здесь не сидел. Был бы где-нибудь в Барнауле, это 100 процентов. За каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина. Если бы не моя жена, я бы в «Спартаке» не играл. 1000 процентов».

Елена Соболева

Фото: соцсети Александра Соболева и Елены Соболевой

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Спартак
Комментарии (7)
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САДЫЧОК
1693649864
Какой ,он капитан !? Думаю , скоро капитанить будет Бабич !
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raritet
1693652959
В дельфинарии , безусловно, он капитан.
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Октавиус
1693653261
Дельфин и русалка)
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Belaz_72
1693654453
Точно не из-за денег!!!! Парень красавец, интеллектуал, да и вообще простой рабочий с завода ЗИЛ. Не, ну точно не из-за денег))))))!
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Просто-333
1693802408
Хотелось бы в ближайшем будущем услышать подобную историю про русалку и дворника или накрайняк грузчика
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alefreddy
1695620226
капитан он временный ну а парочка очень хорошая
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Сам_себе_сказал
1697214527
У Соболева улыбка аутиста
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