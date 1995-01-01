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    Самая красивая футболистка Германии отказала в съемке Playboy – вот ее фото

    18 августа, 16:51
    Джулиа Гвинн – 24-летняя полузащитница «Баварии» и немецкой сборной.

    Футболистки часто притягивают внимание мужских журналов. И довольно часто они участвуют в фотосессиях. Например, мы писали о бывшей жене Матса Хуммельса тут:

    Экс-жена игрока сборной Германии разделась для Playboy через полгода после развода

    Есть и примеры, когда футболистки отказывались от таких съемок. Знакомьтесь, одна из них – Джулиа Гвинн из Германии. Гвинн начинала карьеру во «Фрайбурге», а в 2019-м ушла в «Баварию», с которой дважды выигрывала женскую Бундеслигу.

    Вам точно интересно узнать, почему Гвинн отказалсь от съемок в Playboy. Она называла причину сама: «Я уважаю Playboy как журналистский продукт, но предпочитаю показывать себя на футбольном поле. В целом я думаю и надеюсь, что у нас с журналистами будут гораздо более интересные и важные темы для обсуждения, особенно сейчас, во время чемпионата мира по футболу».

    Фото: соцсети Джулии Гвинн

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    Рейтинг: 5 Голосов: 5
    Комментарии5
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      Рейтинг: +96

      pld 18 августа, 19:20

      Сразу резко возросла в цене.

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      Рейтинг: +96

      pld 18 августа, 19:07

      Срочно поменять на сборную России.

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      Рейтинг: +2985

      alefreddy 18 августа, 18:30

      на любителя эта футболиска

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      Рейтинг: +7363

      Semenycch 18 августа, 18:03

      Уважаю! Нормальная Женщина должна раздеваться до гола только перед любимым мужчиной или гинекологом, а те кто раздеваются для фото просто бл"ди.

      4
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      Рейтинг: +68767

      portero 18 августа, 17:36

      Хотели подешевке купить....
      Хер вам!!!
      девочка не по карману оказалась!!!!

      3
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