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Самая красивая футболистка Германии отказала в съемке Playboy – вот ее фото

Футболистки часто притягивают внимание мужских журналов. И довольно часто они участвуют в фотосессиях. Например, мы писали о бывшей жене Матса Хуммельса тут:

Экс-жена игрока сборной Германии разделась для Playboy через полгода после развода

Есть и примеры, когда футболистки отказывались от таких съемок. Знакомьтесь, одна из них – Джулиа Гвинн из Германии. Гвинн начинала карьеру во «Фрайбурге», а в 2019-м ушла в «Баварию», с которой дважды выигрывала женскую Бундеслигу.

Вам точно интересно узнать, почему Гвинн отказалсь от съемок в Playboy. Она называла причину сама: «Я уважаю Playboy как журналистский продукт, но предпочитаю показывать себя на футбольном поле. В целом я думаю и надеюсь, что у нас с журналистами будут гораздо более интересные и важные темы для обсуждения, особенно сейчас, во время чемпионата мира по футболу».

Фото: соцсети Джулии Гвинн

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Комментарии (4)
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portero
1692369375
Хотели подешевке купить.... Хер вам!!! девочка не по карману оказалась!!!!
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alefreddy
1692372649
на любителя эта футболиска
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pld
1692374845
Срочно поменять на сборную России.
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pld
1692375613
Сразу резко возросла в цене.
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