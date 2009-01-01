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    Неотразимая красотка и дочь 6-кратного чемпиона мира – на ней женат лучший форвард России

    9 августа, 15:19
    Алена Шабурова – жена нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

    Константин Тюкавин – один из лидеров «Динамо» на старте этого сезона РПЛ. В трех матчах он уже забил три мяча. Главный результат – дубль в ворота «Зенита», который помог «Динамо» одержать первую победу при Марцеле Личке.

    Всплеск на поле случился у Тюкавина практически одновременно с положительным событием в личной жизни. В начале лета Константин женился на Алене Шабуровой. Это дочь Сергея Шабурова, шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом. Кстати, Сергей Шабуров с 2014 года выступает за московское «Динамо».

    Самая смешная реакция вокруг этого события? Вероятно, от Марцела Лички: «Тюкавин уже женился? Ему же 20 лет. Он что, дурак? Шутка – желаю Косте и Смолову удачи в браке».

    Фото: соцсети Алены Шабуровой

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    Рейтинг: 3 Голосов: 7
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1306

      tushkanlz 22 часа назад

      "Неотразимая красотка" к чёрно-серому фото, ну, никак не относится, при всём уважении...Хотя, на на вкус и цвет, как говорится..особенно, когда ...сто вёрст не крюк. А в семейной жизни внешность и не главное..." главное - крылья, не - ноги, нет - хвост!...)))

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      Рейтинг: +14898

      playsh 12 августа, 14:00

      Счастья Вам и удачи по жизни,ребятишки.

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      Рейтинг: +4617

      Иван Петров 1986 11 августа, 15:51

      Опять тема сисек совсем не раскрыта. Зато губищи...

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      Рейтинг: +1529

      Taps 11 августа, 12:55

      Лобок сильно выпирает и губы надуты каким-то дерьмом.

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      Рейтинг: +2096

      Fialet 9 августа, 20:44

      Вот эта вот харя - неотразимая красотка? Редакторы Барбардира или ненормальные (мягко говоря) или прикалывются.

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      Рейтинг: +2297

      spam2009 9 августа, 18:12

      сисек нет, но вы держитесь))

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      Рейтинг: +312

      mab1011 > spam2009 9 августа, 19:57

      А что в стране силикон закончился?

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      Рейтинг: +13

      TERMINATOR GENISYS > mab1011 10 августа, 23:03

      Силикон это уже не то )

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      Рейтинг: +1403

      rac531 9 августа, 17:39

      Да, драная кошка кй несколько уступает)

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      Рейтинг: +647

      НикКин 9 августа, 16:40

      Да выложили бы уже сразу все анкеты этих порно звезд

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