Неотразимая красотка и дочь 6-кратного чемпиона мира – на ней женат лучший форвард России

Константин Тюкавин – один из лидеров «Динамо» на старте этого сезона РПЛ. В трех матчах он уже забил три мяча. Главный результат – дубль в ворота «Зенита», который помог «Динамо» одержать первую победу при Марцеле Личке.

Всплеск на поле случился у Тюкавина практически одновременно с положительным событием в личной жизни. В начале лета Константин женился на Алене Шабуровой. Это дочь Сергея Шабурова, шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом. Кстати, Сергей Шабуров с 2014 года выступает за московское «Динамо».

Самая смешная реакция вокруг этого события? Вероятно, от Марцела Лички: «Тюкавин уже женился? Ему же 20 лет. Он что, дурак? Шутка – желаю Косте и Смолову удачи в браке».

Фото: соцсети Алены Шабуровой

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