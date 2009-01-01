Неотразимая красотка и дочь 6-кратного чемпиона мира – на ней женат лучший форвард России

"Неотразимая красотка" к чёрно-серому фото, ну, никак не относится, при всём уважении...Хотя, на на вкус и цвет, как говорится..особенно, когда ...сто вёрст не крюк. А в семейной жизни внешность и не главное..." главное - крылья, не - ноги, нет - хвост!...)))
Константин Тюкавин – один из лидеров «Динамо» на старте этого сезона РПЛ. В трех матчах он уже забил три мяча. Главный результат – дубль в ворота «Зенита», который помог «Динамо» одержать первую победу при Марцеле Личке.
Всплеск на поле случился у Тюкавина практически одновременно с положительным событием в личной жизни. В начале лета Константин женился на Алене Шабуровой. Это дочь Сергея Шабурова, шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом. Кстати, Сергей Шабуров с 2014 года выступает за московское «Динамо».
Самая смешная реакция вокруг этого события? Вероятно, от Марцела Лички: «Тюкавин уже женился? Ему же 20 лет. Он что, дурак? Шутка – желаю Косте и Смолову удачи в браке».
Фото: соцсети Алены Шабуровой
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