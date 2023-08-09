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Неотразимая красотка и дочь 6-кратного чемпиона мира – на ней женат лучший форвард России

Константин Тюкавин – один из лидеров «Динамо» на старте этого сезона РПЛ. В трех матчах он уже забил три мяча. Главный результат – дубль в ворота «Зенита», который помог «Динамо» одержать первую победу при Марцеле Личке.

Всплеск на поле случился у Тюкавина практически одновременно с положительным событием в личной жизни. В начале лета Константин женился на Алене Шабуровой. Это дочь Сергея Шабурова, шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом. Кстати, Сергей Шабуров с 2014 года выступает за московское «Динамо».

Самая смешная реакция вокруг этого события? Вероятно, от Марцела Лички: «Тюкавин уже женился? Ему же 20 лет. Он что, дурак? Шутка – желаю Косте и Смолову удачи в браке».

Фото: соцсети Алены Шабуровой

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Комментарии (11)
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НикКин
1691588429
Да выложили бы уже сразу все анкеты этих порно звезд
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spam2009
1691593953
сисек нет, но вы держитесь))
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Fialet
1691603051
Вот эта вот харя - неотразимая красотка? Редакторы Барбардира или ненормальные (мягко говоря) или прикалывются.
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Taps
1691747721
Лобок сильно выпирает и губы надуты каким-то дерьмом.
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Иван Петров 1986
1691758282
Опять тема сисек совсем не раскрыта. Зато губищи...
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Plyash
1691838033
Счастья Вам и удачи по жизни,ребятишки.
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tushkanlz
1691932568
"Неотразимая красотка" к чёрно-серому фото, ну, никак не относится, при всём уважении...Хотя, на на вкус и цвет, как говорится..особенно, когда ...сто вёрст не крюк. А в семейной жизни внешность и не главное..." главное - крылья, не - ноги, нет - хвост!...)))
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O-kolesov
1692074223
Лучший форвард России Александр Кержаков. Тюкавину ох как далеко.
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