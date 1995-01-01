Экс-жена игрока сборной Германии разделась для Playboy через полгода после развода

Все женщины такие предсказуемые. Когда их бросают они начинают выкладывать фото как у них всё хорошо, какие они желанные, с новыми хахалями, голые фото в сеть или вовсе сниматься в порнухе, думая, что отомстят таким образом, что мужику будет обидно, но правда в том, что мужик, посмотрев на сие действие не то, что не расстроится, он ещё больше разочаруется в такой особе и только лишний раз убедится что всё сделал правильно уйдя от такой мадамы.
Матс Хуммельс – один из ведущих футболистов Германии современности. До недавнего времени он жил образцовой жизнью, и это касалось всего: карьеры, семьи. В 2015-м он женился на своей давней подруге Кэти, а в 2018-м у них родился сын Людвиг. Правда, пара разошлась в 2021 году, а в 2022-м окончательно развелась.
Теперь Кэти Хуммельс живет в Дортмунде отдельно от бывшего мужа, занимается воспитанием сына, предпринимательством, телевизионной карьерой. А в свободное время – снялась для Playboy в таком фотосете.
Фото: Playboy, соцсети Кэти Хуммельс
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