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Экс-жена игрока сборной Германии разделась для Playboy через полгода после развода

Матс Хуммельс – один из ведущих футболистов Германии современности. До недавнего времени он жил образцовой жизнью, и это касалось всего: карьеры, семьи. В 2015-м он женился на своей давней подруге Кэти, а в 2018-м у них родился сын Людвиг. Правда, пара разошлась в 2021 году, а в 2022-м окончательно развелась.

Теперь Кэти Хуммельс живет в Дортмунде отдельно от бывшего мужа, занимается воспитанием сына, предпринимательством, телевизионной карьерой. А в свободное время – снялась для Playboy в таком фотосете.

Фото: Playboy, соцсети Кэти Хуммельс

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Комментарии (14)
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Amorphis
1687453824
Страшная как моя ава))
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jek718875
1687454584
Футболисты состоятельные люди,а своих жён совсем не кормят
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derrik2000
1687455845
И ХДЕ его глаза-то были, когда он с такой страхолюдиной сначала начал сожительствовать, а потом и расписался??? Видимо, в тот момент глаз у него не было: взял то "шо есть". Глазки у него открылись только в 2021 году, когда от неё сбежал. )
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Пингвины Антарктиды
1687457892
Симпатичная немка
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Fialet
1687459702
Интересно у всех футболистов жёны и дочки озабоченные проститутки?
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portero
1687462919
Так хотелось быть сама собой, что развелась... Вот теперь видна настоящая лебядь!!!!
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Maxi_7
1687515357
Все женщины такие предсказуемые. Когда их бросают они начинают выкладывать фото как у них всё хорошо, какие они желанные, с новыми хахалями, голые фото в сеть или вовсе сниматься в порнухе, думая, что отомстят таким образом, что мужику будет обидно, но правда в том, что мужик, посмотрев на сие действие не то, что не расстроится, он ещё больше разочаруется в такой особе и только лишний раз убедится что всё сделал правильно уйдя от такой мадамы.
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sochi-2013
1690396966
Сразу возникает вопрос о цене, но спустился ниже, и вопрос отпал. Дама "на любителя"!
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Бригадный
1692445621
"Какая фемина !" (С). Мы в восторге.
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Бригадный
1692445841
И, кстати. Зачем такую красоту пластырем заклеили? Зря!
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