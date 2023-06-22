Экс-жена игрока сборной Германии разделась для Playboy через полгода после развода

Матс Хуммельс – один из ведущих футболистов Германии современности. До недавнего времени он жил образцовой жизнью, и это касалось всего: карьеры, семьи. В 2015-м он женился на своей давней подруге Кэти, а в 2018-м у них родился сын Людвиг. Правда, пара разошлась в 2021 году, а в 2022-м окончательно развелась.

Теперь Кэти Хуммельс живет в Дортмунде отдельно от бывшего мужа, занимается воспитанием сына, предпринимательством, телевизионной карьерой. А в свободное время – снялась для Playboy в таком фотосете.

Фото: Playboy, соцсети Кэти Хуммельс

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