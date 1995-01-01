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    Экс-жена игрока сборной Германии разделась для Playboy через полгода после развода

    22 июня, 19:01
    Горячая бывшая Матса Хуммельса.

    Матс Хуммельс – один из ведущих футболистов Германии современности. До недавнего времени он жил образцовой жизнью, и это касалось всего: карьеры, семьи. В 2015-м он женился на своей давней подруге Кэти, а в 2018-м у них родился сын Людвиг. Правда, пара разошлась в 2021 году, а в 2022-м окончательно развелась.

    Теперь Кэти Хуммельс живет в Дортмунде отдельно от бывшего мужа, занимается воспитанием сына, предпринимательством, телевизионной карьерой. А в свободное время – снялась для Playboy в таком фотосете.

    Фото: Playboy, соцсети Кэти Хуммельс

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    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2467

      Maxi_7 10 часов назад

      Все женщины такие предсказуемые. Когда их бросают они начинают выкладывать фото как у них всё хорошо, какие они желанные, с новыми хахалями, голые фото в сеть или вовсе сниматься в порнухе, думая, что отомстят таким образом, что мужику будет обидно, но правда в том, что мужик, посмотрев на сие действие не то, что не расстроится, он ещё больше разочаруется в такой особе и только лишний раз убедится что всё сделал правильно уйдя от такой мадамы.

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      Рейтинг: +68257

      portero 22 июня, 22:41

      Так хотелось быть сама собой, что развелась...
      Вот теперь видна настоящая лебядь!!!!

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      Рейтинг: +1949

      Fialet 22 июня, 21:48

      Интересно у всех футболистов жёны и дочки озабоченные проститутки?

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      Рейтинг: +53

      Пингвины Антарктиды 22 июня, 21:18

      Симпатичная немка

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      Рейтинг: +21663

      derrik2000 22 июня, 20:44

      И ХДЕ его глаза-то были, когда он с такой страхолюдиной сначала начал сожительствовать, а потом и расписался???
      Видимо, в тот момент глаз у него не было: взял то "шо есть".
      Глазки у него открылись только в 2021 году, когда от неё сбежал. )

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      Рейтинг: +2334

      jek718875 22 июня, 20:23

      Футболисты состоятельные люди,а своих жён совсем не кормят

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      Рейтинг: +15281

      Алексей З 22 июня, 20:10

      Почему нет ?
      Это не порно , господа моралисты.

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      Рейтинг: +169

      SunnyDay 22 июня, 20:10

      Страшная как моя ава))

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      Рейтинг: +9828

      САДЫЧОК > SunnyDay 22 июня, 21:44

      Иди смотри , на Скабееву , Малышеву...

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      Рейтинг: +169

      SunnyDay > САДЫЧОК 9 часов назад

      А ты на Дзюбу иди передерни)

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