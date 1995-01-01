Девушка главного тусовщика в современном футболе – его пьяные выходки обсуждают все

Кто терпит Джека Грилиша?

Символ требла «Ман Сити» – неистово веселящийся Джек Грилиш, алкохайлайты которого видел, возможно, каждый болельщик. Пеп Гвардиола еще зимой называл его «самым веселым в составе «Сити» и его главным балагуром».

Вероятно, многие могли подумать, что Грилиш такой всегда: без постоянства в личной жизни. Но нет. Он уже долго встречается с одной девушкой – Сашей Эттвуд. Они познакомились, когда Грилишу было 16 – вместе учились в римско-каталической средней школе Святого Петра в Солихалле. Примерно через полгода они начали встречаться. Эттвуд рассказывала, что Грилиш писал ей стихи и постоянно дарил цветы – что было редкостью для парня его возраста.

Сама Эттвуд с 13 лет работает моделью – ее заприметил представитель модельного агентства, когда она с мамой приехала в торговый центр. С того момента она и запустила модельную карьеру, которую совмещает с блогерством. Самый тяжелый период? Эттвуд отмечает лето 2021-го, когда Джек Грилиш провалился на чемпионате Европы. Она отмечала, что каждый день получала сообщения с насмешками и угрозами.

Фото: соцсети Саши Эттвуд

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