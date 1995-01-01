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    Падчерица Семака: 23-летняя красотка Майя называет тренера «Зенита» отцом и взяла его фамилию

    20 июня, 19:25
    Красотка не стесняется фотографироваться в купальнике.

    Семья – сакральное в жизни Сергея Семака. Он всегда очень тепло отзывается о своих детях. Кстати, его у них девять. От первого брака есть сын. От второго – восемь. И Семак уже стал дедушкой. Внучка Ева родилась в день второго чемпионства «Зенита» под руководством Семака. Ее мама – дочь Сергея Богдановича Майя.

    Майя – дочь Анны Семак от первого брака с Алексеем Корзиным, сыном мэра Твери Александра Корзина. Но у Семака прекрасные отношения с ней – Майя даже взяла фамилию отчима. Про популярность она говорила так:

    «Я ни разу не говорила: «Привет, я Майя, мой папа Сергей Семак». Мой молодой человек узнал, кто мой отец, только спустя полгода наших отношений. Еще я общалась с мальчиком, думала, что мы друзья, а потом он спросил однажды: «А у тебя папа дома? Можно в гости?» – и мы больше не разговаривали».

    Фото: соцсети Майи Семак

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    Рейтинг: 3 Голосов: 5
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1989

      Romio-xxx 21 июня, 09:53

      Какая то индийская семья.С третьего раза разобрался(надеюсь) кто есть кто)))

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      Рейтинг: +3688

      АртурZaСМ 21 июня, 07:54

      Не "его у них девять", а "их у него девять"

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      Рейтинг: +2317

      jek718875 21 июня, 07:11

      Кто вынес ей вердикт,что она красотка?

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      Рейтинг: +1578

      Таврида 20 июня, 20:28

      Папа, дай деняк на Дубаи)

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      Рейтинг: +15238

      Алексей З 20 июня, 20:11

      К чему это ?
      Ну попробуйте найти "страшилу" в 23 года.
      Вы всех девушек России здесь выложите или только дочек известных ?

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      Рейтинг: +4300

      Ziklop 20 июня, 20:06

      к Сычеву-Писарскому пристроить её, они в одной тональности играют.

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