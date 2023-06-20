Падчерица Семака: 23-летняя красотка Майя называет тренера «Зенита» отцом и взяла его фамилию

Семья – сакральное в жизни Сергея Семака. Он всегда очень тепло отзывается о своих детях. Кстати, его у них девять. От первого брака есть сын. От второго – восемь. И Семак уже стал дедушкой. Внучка Ева родилась в день второго чемпионства «Зенита» под руководством Семака. Ее мама – дочь Сергея Богдановича Майя.

Майя – дочь Анны Семак от первого брака с Алексеем Корзиным, сыном мэра Твери Александра Корзина. Но у Семака прекрасные отношения с ней – Майя даже взяла фамилию отчима. Про популярность она говорила так:

«Я ни разу не говорила: «Привет, я Майя, мой папа Сергей Семак». Мой молодой человек узнал, кто мой отец, только спустя полгода наших отношений. Еще я общалась с мальчиком, думала, что мы друзья, а потом он спросил однажды: «А у тебя папа дома? Можно в гости?» – и мы больше не разговаривали».

Фото: соцсети Майи Семак

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