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Падчерица Семака: 23-летняя красотка Майя называет тренера «Зенита» отцом и взяла его фамилию

Семья – сакральное в жизни Сергея Семака. Он всегда очень тепло отзывается о своих детях. Кстати, его у них девять. От первого брака есть сын. От второго – восемь. И Семак уже стал дедушкой. Внучка Ева родилась в день второго чемпионства «Зенита» под руководством Семака. Ее мама – дочь Сергея Богдановича Майя.

Майя – дочь Анны Семак от первого брака с Алексеем Корзиным, сыном мэра Твери Александра Корзина. Но у Семака прекрасные отношения с ней – Майя даже взяла фамилию отчима. Про популярность она говорила так:

«Я ни разу не говорила: «Привет, я Майя, мой папа Сергей Семак». Мой молодой человек узнал, кто мой отец, только спустя полгода наших отношений. Еще я общалась с мальчиком, думала, что мы друзья, а потом он спросил однажды: «А у тебя папа дома? Можно в гости?» – и мы больше не разговаривали».

Фото: соцсети Майи Семак

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Зенит Семак Сергей
Комментарии (5)
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Ziklop
1687280779
к Сычеву-Писарскому пристроить её, они в одной тональности играют.
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Таврида
1687282130
Папа, дай деняк на Дубаи)
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jek718875
1687320705
Кто вынес ей вердикт,что она красотка?
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АртурZaСМ
1687323280
Не "его у них девять", а "их у него девять"
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Romio-xxx
1687330433
Какая то индийская семья.С третьего раза разобрался(надеюсь) кто есть кто)))
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