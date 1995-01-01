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    Горячая 25-летняя топ-модель из Израиля – новая девушка полузащитника «Динамо»

    19 июня, 17:24
    Новая пассия Маттиаса Норманна.

    Отношения Маттиаса Норманна, полузащитника «Ростова», отыгравшего прошлый сезон в аренде в «Динамо», обсуждают все. Раньше взгляд медиа концентрировался на его связи с Виолеттой Грачевой. Но теперь, кажется, у Норманна появилась новая девушка.

    Это 25-летняя израильская модель Эден Финес. Пара опубликовала совместные фотографии в соцсетях. Финес – одна из самых популярных моделей в Израиле. Четыре месяца назад она завершила отношения с итальянским актером Симоне Сюзинна.

    Чем еще известна Финес? У себя дома у нее есть собственная линия одежды, у нее довольно большая аудитория в соцсетях. Еще Финес играла в израильском сериале «Бней Ор».

    Фото: соцсети Эден Финес

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    Рейтинг: 4 Голосов: 8
    Комментарии4
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      Рейтинг: +521

      АлексМак 20 часов назад

      А чего такого горячего в этой плоскодонке?

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      Рейтинг: +276

      JIEGEHDA 21 час назад

      То ли пацан то ли баба .

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      Рейтинг: +2298

      jek718875 22 часа назад

      Зачем ему такая, лучше доярка или колхозница

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      Рейтинг: +6384

      subbotaspartak 22 часа назад

      Это она на службе в израильской армии, наверное...

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