Горячая 25-летняя топ-модель из Израиля – новая девушка полузащитника «Динамо»

Отношения Маттиаса Норманна, полузащитника «Ростова», отыгравшего прошлый сезон в аренде в «Динамо», обсуждают все. Раньше взгляд медиа концентрировался на его связи с Виолеттой Грачевой. Но теперь, кажется, у Норманна появилась новая девушка.

Это 25-летняя израильская модель Эден Финес. Пара опубликовала совместные фотографии в соцсетях. Финес – одна из самых популярных моделей в Израиле. Четыре месяца назад она завершила отношения с итальянским актером Симоне Сюзинна.

Чем еще известна Финес? У себя дома у нее есть собственная линия одежды, у нее довольно большая аудитория в соцсетях. Еще Финес играла в израильском сериале «Бней Ор».

Фото: соцсети Эден Финес

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