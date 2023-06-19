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Горячая 25-летняя топ-модель из Израиля – новая девушка полузащитника «Динамо»

Отношения Маттиаса Норманна, полузащитника «Ростова», отыгравшего прошлый сезон в аренде в «Динамо», обсуждают все. Раньше взгляд медиа концентрировался на его связи с Виолеттой Грачевой. Но теперь, кажется, у Норманна появилась новая девушка.

Это 25-летняя израильская модель Эден Финес. Пара опубликовала совместные фотографии в соцсетях. Финес – одна из самых популярных моделей в Израиле. Четыре месяца назад она завершила отношения с итальянским актером Симоне Сюзинна.

Чем еще известна Финес? У себя дома у нее есть собственная линия одежды, у нее довольно большая аудитория в соцсетях. Еще Финес играла в израильском сериале «Бней Ор».

Фото: соцсети Эден Финес

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Комментарии (4)
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subbotaspartak
1687188323
Это она на службе в израильской армии, наверное...
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jek718875
1687188689
Зачем ему такая, лучше доярка или колхозница
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JIEGEHDA
1687192262
То ли пацан то ли баба .
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АлексМак
1687195697
А чего такого горячего в этой плоскодонке?
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