Знаменитая болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолль посетила финал Лиги наций против Испании (0:0, 4:5 по пенальти).
Девушка пришла в шашечных цветах, на ней была мини-юбка.
- Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
- Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
- На прошлой неделе Кнолль пришла на финал Лиги чемпионов в сексуальном наряде.
Фото: социальные сети Иваны Кнолль
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Источник: «Бомбардир»