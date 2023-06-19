Знаменитая болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолль посетила финал Лиги наций против Испании (0:0, 4:5 по пенальти).

Девушка пришла в шашечных цветах, на ней была мини-юбка.

Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.

Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.

На прошлой неделе Кнолль пришла на финал Лиги чемпионов в сексуальном наряде.

Фото: социальные сети Иваны Кнолль

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