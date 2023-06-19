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    Новый сексуальный наряд Иваны Кнолль на финале Лиги наций

    Знаменитая болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолль посетила финал Лиги наций против Испании (0:0, 4:5 по пенальти).

    Девушка пришла в шашечных цветах, на ней была мини-юбка.

    • Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
    • Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
    • На прошлой неделе Кнолль пришла на финал Лиги чемпионов в сексуальном наряде.

    Фото: социальные сети Иваны Кнолль

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    Источник: «Бомбардир»

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