Бомбардир , похоже она у вас в штате?
Как " закисаете" она сразу обнажёнкой помогает.
Ребят , вы там смотрите , руки меняйте , а то сгорите со всем сайтом.
Хорватская болельщица Ивана Кнолль опубликовала новые фотографии в соцсетях.
Девушка позировала в бежевом боди, сделав в двух из трех снимков акцент на бедра.
Фото: соцсети Иваны Кнолль
- Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
- Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
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