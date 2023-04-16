Самая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила фото без лифчика

Хорватская болельщица Ивана Кнолль выложила новый пост в соцсетях.
Девушка сфотографировалась без лифчика, показав часть груди.
- Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
- Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
- Несколько недель назад Кнолль посетила матч «ПСЖ» против «Нанта».
Фото: социальные сети Иваны Кнолль
Участвуйте бесплатно в конкурсе прогнозов на 100 000 рублей!
Самая горячая болельщица ЧМ-2022 показала, как играет с мячом на пляже
Самая горячая болельщица ЧМ-2022 Ивана Кнолль покрасовалась на пляже в шашечном купальнике
Самая горячая болельщица ЧМ-2022 Ивана Кнолль поздравила всех с 8 марта, опубликовав видео в прозрачном белье
Источник: «Бомбардир»