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Самая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила фото без лифчика

16 апреля 2023, 11:42
5

Хорватская болельщица Ивана Кнолль выложила новый пост в соцсетях.

Девушка сфотографировалась без лифчика, показав часть груди.

  • Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
  • Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
  • Несколько недель назад Кнолль посетила матч «ПСЖ» против «Нанта».

Фото: социальные сети Иваны Кнолль

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Источник: «Бомбардир»
Отбор ЧЕ-2024 Хорватия Кнолль Ивана
Комментарии (5)
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Таврида
1681636765
Тема сисег не раскрыта.
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"supermax"
1681636987
топ новость...очередная бабенция показала сиськи...хотя тут и не показала совсем
Ответить
Anton1969
1681983061
Хороша чертовка!!!
Ответить
Сам_себе_сказал
1682132773
Бред,таких в России как говна за баней...
Ответить
paracetamol
1685783499
Хорватская тёлка, тощие титьки!
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