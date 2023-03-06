«Что за игра!»: самая горячая болельщица ЧМ-2022 посетила матч «ПСЖ» в откровенном наряде

Болельщица сборной Хорватии. А причём тут ПСЖ и Нант? Но си***и зачётные.
Ивана Кнолль опубликовала в социальной сети новую фотографию. Болельщица сборной Хорватии посетила матч «ПСЖ» против «Нанта».
«Что за игра!» – написала Кнолль, выложив фото в откровенном платье.
- «ПСЖ» победил «Нант» со счетом 4:2. Мбаппе и Месси забили.
- Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире. Ее прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
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