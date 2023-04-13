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    Самая горячая болельщица ЧМ-2022 показала, как играет с мячом на пляже

    Хорватская болельщица Ивана Кнолль выложила новый пост в соцсетях.

    Она показала, как проводит время на пляже и играет в мяч.

    • Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
    • Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
    • Несколько недель назад Кнолль посетила матч «ПСЖ» против «Нанта».

    Фото: соцсети Иваны Кнолль

    Самая горячая болельщица ЧМ-2022 Ивана Кнолль покрасовалась на пляже в шашечном купальнике

    Самая горячая болельщица ЧМ-2022 Ивана Кнолль поздравила всех с 8 марта, опубликовав видео в прозрачном белье

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      vipanovynf 3 часа назад

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      Рейтинг: +43

      6pbIH 4 часа назад

      По мне , вполне аппетитно)

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      Рейтинг: +18002

      NewLife 4 часа назад

      Силиконовая грудь, голова-жопа - вот и все описание. Бомбардир, х..вое у вас представление о прекрасном.

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      Рейтинг: +18521

      ilichkadr 4 часа назад

      А жопой мяч по жонглировать слабо?

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      Рейтинг: +603

      Baggio1986 4 часа назад

      А что в ней горячего? У нее же огромнейшая жопа...

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      Рейтинг: +80

      Лев Львов > Baggio1986 4 часа назад

      Вот поэтому и горячо... :)))

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      Рейтинг: +1485

      elessar arnor > Baggio1986 4 часа назад

      жену в зал отправь

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      Рейтинг: +603

      Baggio1986 > elessar arnor 1 час назад

      Свою отправляй,а мою не трогай

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