Самая горячая болельщица ЧМ-2022 показала, как играет с мячом на пляже

Хорватская болельщица Ивана Кнолль выложила новый пост в соцсетях.

Она показала, как проводит время на пляже и играет в мяч.

Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.

Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.

Несколько недель назад Кнолль посетила матч «ПСЖ» против «Нанта».

Фото: соцсети Иваны Кнолль

Самая горячая болельщица ЧМ-2022 Ивана Кнолль покрасовалась на пляже в шашечном купальнике

Самая горячая болельщица ЧМ-2022 Ивана Кнолль поздравила всех с 8 марта, опубликовав видео в прозрачном белье