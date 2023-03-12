Самая горячая болельщица ЧМ-2022 Ивана Кнолль покрасовалась на пляже в шашечном купальнике

Хорватская болельщица Ивана Кнолль выложила новый пост в соцсетях.
Девушка на видео отдыхает на пляже в купальнике цветов сборной Хорватии.
- Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
- Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
- Несколько дней назад Кнолль посетила матч «ПСЖ» против «Нанта».
Самая горячая болельщица ЧМ-2022 Ивана Кнолль поздравила всех с 8 марта, опубликовав видео в прозрачном белье
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Источник: «Бомбардир»