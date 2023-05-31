Ну видно , девчонка страдает.
Влупите кто-нибудь.
Хорватская болельщица Ивана Кнолль опубликовала новые фотографии в соцсетях.
Девушка позировала в черных бюстгальтере и трусиках в красном интерьере.
- Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
- Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
- После ЧМ-2022 она посещала матч «ПСЖ».
Фото: социальные сети Иваны Кнолль
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