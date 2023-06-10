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    • Самая горячая фанатка ЧМ-2022 пришла на финал ЛЧ в сексуальном топе и мини-юбке

    Самая горячая фанатка ЧМ-2022 пришла на финал ЛЧ в сексуальном топе и мини-юбке

    В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

    На игру пришла и болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолль. Она надела сексуальный наряд: топ и мини-юбка. Девушка поддерживает полузащитника «Интера» Марсело Брозовича.

    • Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
    • Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Стамбуле.

    Фото: твиттер Иваны Кнолль, DIARIO RÉCORD, Le Marke Sports; dpa/Global Look Press

    Самая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила кадры с новой эротической фотосессии

    Самая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила сексуальные фото в бежевом боди

    Самая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила фото без лифчика

    Самая горячая болельщица ЧМ-2022 показала, как играет с мячом на пляже

    Самая горячая болельщица ЧМ-2022 Ивана Кнолль покрасовалась на пляже в шашечном купальнике

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    Источник: «Бомбардир»

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