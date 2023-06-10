В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

На игру пришла и болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолль. Она надела сексуальный наряд: топ и мини-юбка. Девушка поддерживает полузащитника «Интера» Марсело Брозовича.

Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.

Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Стамбуле.

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Фото: твиттер Иваны Кнолль, DIARIO RÉCORD, Le Marke Sports; dpa/Global Look Press

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