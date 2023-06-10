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Лига чемпионов
Манчестер Сити - Интер
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Судьи
Главный судья:
Шимон Марциняк (Плоцк)
Материалы
01:36
Индзаги: «Интер» вернется в финал Лиги чемпионов»
01:26
Гвардиола прокомментировал победу «Сити» в Лиге чемпионов
01:18
Текст
Лукаку запорол три момента и позволил «Ман Сити» взять ЛЧ. Ему постоянно не везет в решающих матчах
00:43
«Интер» превзошел «Сити» по хG более чем в два раза
00:39
Родри: «В первом тайме против «Интера» я был дерьмом»
00:32
Назван лучший игрок финала Лиги чемпионов
1
00:25
Текст
Гвардиола снова выиграл требл, но уже с другой командой. А еще догнал Зидана по победам в ЛЧ
00:23
Гвардиола – 1-й тренер в истории футбола с треблами в двух клубах
1
00:16
Индзаги впервые проиграл в финале – на 14-й раз
3
10 июня
23:59
«Манчестер Сити» впервые в истории оформил требл
6
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Расписание матчей
Манчестер Сити - Интер
Манчестер Сити - Интер
10.06.2023, Суббота, 22:00 мск
Стамбул, стадион
Ататюрк Олимпият Стади
Трансляция:
Матч ТВ
Лига чемпионов, Финал
Манчестер Сити
-
Интер
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Трансляция
Протокол
Расстановка
История игр
Комментарии (1)
Товарищеские матчи 2010
1 августа, воскресенье
04:00
Манчестер Сити
0:3
Интер
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+1787
Alex Y
5 часов назад
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Шарлотт
Сиэтл
1
1
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02:30
Монреаль Импакт
Миннесота Юнайтед
2
0
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02:30
Нью-Инглэнд
Интер
1
0
Идет первый тайм
02:30
Орландо Сити
Колорадо
0
0
Идет первый тайм
02:30
Торонто
Нэшвилл
0
0
Идет первый тайм
03:00
Ботафого
Форталеза
0
0
Идет первый тайм
03:00
Панама
Никарагуа
0
0
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