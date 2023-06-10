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Судьи
Главный судья:
Шимон Марциняк (Плоцк)
Материалы

Манчестер Сити - Интер

10.06.2023, Суббота, 22:00 мск Стамбул, стадион Ататюрк Олимпият Стади Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, Финал Манчестер Сити - Интер
Товарищеские матчи 2010

1 августа, воскресенье 04:00 Манчестер Сити 0:3 Интер
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    Рейтинг: +1787

    Alex Y 5 часов назад

    Вперёд Интер))

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Матч-центр
02:30
Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед
1
1
Идет первый тайм
02:30
Шарлотт
Сиэтл
1
1
Идет первый тайм
02:30
Монреаль Импакт
Миннесота Юнайтед
2
0
Идет первый тайм
02:30
Нью-Инглэнд
Интер
1
0
Идет первый тайм
02:30
Орландо Сити
Колорадо
0
0
Идет первый тайм
02:30
Торонто
Нэшвилл
0
0
Идет первый тайм
03:00
Ботафого
Форталеза
0
0
Идет первый тайм
03:00
Панама
Никарагуа
0
0
Идет первый тайм
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