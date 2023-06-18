Ивана Кнолль, болельщица сборной Хорватии, побывала в Амстердаме.
Девушка выложила пару кадров на солнце, похваставшись пышной грудью.
- Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
- Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
- На прошлой неделе Кнолль пришла на финал Лиги чемпионов в сексуальном наряде.
Фото: социальные сети Иваны Кнолль
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Источник: «Бомбардир»