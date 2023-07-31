Девушка сербского футболиста, кинувшего «Спартак» ради «Зенита»

«Зенит» активен на трансферном рынке: продал Малкома, взял Адамова из «Сочи», создал на ровном месте скандал со «Спартаком», отобрав у него у него Страхиню Эраковича. Вместе с ним в Россию приедет его девушка Милица Газибара.

Милица – настоящая модель. Она учится на специалиста по маркетингу, часто выкладывает фото из отпусков. И есть один момент: ни Эракович, ни Газибара не говорят об отношениях, предпочитая держать все самые личные подробности в тайне.

Фото: соцсети Милицы Газибара

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