Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Девушка дня Все блоги -

    Девушка сербского футболиста, кинувшего «Спартак» ради «Зенита»

    31 июля, 04:22
    Милица Газибара – девушка Страхини Эраковича.

    «Зенит» активен на трансферном рынке: продал Малкома, взял Адамова из «Сочи», создал на ровном месте скандал со «Спартаком», отобрав у него у него Страхиню Эраковича. Вместе с ним в Россию приедет его девушка Милица Газибара.

    Милица – настоящая модель. Она учится на специалиста по маркетингу, часто выкладывает фото из отпусков. И есть один момент: ни Эракович, ни Газибара не говорят об отношениях, предпочитая держать все самые личные подробности в тайне.

    Фото: соцсети Милицы Газибара

    Жена футболиста, разочаровавшего этим летом всех болельщиков ЦСКА

    Горячая бразильская красотка – жена самого перспективного игрока «Зенита»

    РПЛ снова с нами: забирайте специальный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи любимого клуба!

    Рейтинг: 2 Голосов: 4
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2380

      kvm 21 час назад

      очередная соска...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2892

      nemolod 31 июля, 08:53

      На такую красотку нужно много денег-оттого и перешел!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1044

      k611 31 июля, 07:51

      К чему эта информация. Сайт вроде футбольный...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2272

      spam2009 31 июля, 07:16

      ни одной нормальной фотки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2473

      jek718875 31 июля, 07:07

      Губы на ходулях

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2473

      jek718875 31 июля, 06:57

      Срамота

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4783

      Spirit_78 > jek718875 31 июля, 14:41

      Если бы к вам перешёл - по-другому бы пели))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      Strig 31 июля, 06:09

      губки надуты ... а у него губа не дура...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 