Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Девушка сербского футболиста, кинувшего «Спартак» ради «Зенита»

«Зенит» активен на трансферном рынке: продал Малкома, взял Адамова из «Сочи», создал на ровном месте скандал со «Спартаком», отобрав у него у него Страхиню Эраковича. Вместе с ним в Россию приедет его девушка Милица Газибара.

Милица – настоящая модель. Она учится на специалиста по маркетингу, часто выкладывает фото из отпусков. И есть один момент: ни Эракович, ни Газибара не говорят об отношениях, предпочитая держать все самые личные подробности в тайне.

Фото: соцсети Милицы Газибара

Жена футболиста, разочаровавшего этим летом всех болельщиков ЦСКА

Горячая бразильская красотка – жена самого перспективного игрока «Зенита»

РПЛ снова с нами: забирайте специальный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи любимого клуба!

Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Strig
1690772954
губки надуты ... а у него губа не дура...
Ответить
jek718875
1690775856
Срамота
Ответить
jek718875
1690776431
Губы на ходулях
Ответить
spam2009
1690777000
ни одной нормальной фотки
Ответить
k611
1690779065
К чему эта информация. Сайт вроде футбольный...
Ответить
nemolod
1690782784
На такую красотку нужно много денег-оттого и перешел!
Ответить
kvm
1690821879
очередная соска...
Ответить
Taps
1691139337
Лучше на Дзюбу подрочите чем на этих потасканных шлюх.
Ответить
Главные новости
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
1
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
4
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
3
Семин назвал условие для участия «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ
16:56
2
«Зачем мне дорогие тачки?»: Заболотный раскрыл свой автопарк
16:45
6
Газзаев призвал наказать игрока ЦСКА
16:29
Реакция Моуринью на слова Ямаля о «Золотом мяче»
16:13
2
В «Зените» объяснили 3 поражения в 8 турах РПЛ
15:56
15
Легионер «Спартака» заявил о готовности играть бесплатно
15:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+