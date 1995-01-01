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    Горячая бразильская красотка – жена самого перспективного игрока «Зенита»

    20 июля, 15:58
    Калин Сантос живет вместе с Робертом Ренаном в Петербурге.

    «Зенит» постепенно выстраивает новый бразильский костяк. И один из его героев – защитник Роберт Ренан. На данный момент он сыграл 11 матчей за команду и уже выиграл два трофея – золото чемпионата России и Суперкубок страны. Про уход из «Зенита» он не думает, и уже сказал об этом: «Совершенно точно не думаю об уходе из «Зенита», я – чемпион! Когда я перешел в эту команду, хотел побеждать, становиться чемпионом. Счастлив, что уже имею целых два титула! Намерен продолжать в том же духе».

    О карьере Ренана известно достаточно. А что о жизни? Тут не очень много фактов. Сам Ренан не говорит об отношениях, но уже известно, что Ренан женат на Калин Сантос. Она вместе с ним в Санкт-Петербурге. И уже есть история, как Ренан прервал отпуск с ней ради вызова в сборную Бразилии.

    Фото: соцсети Калин Сантос

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    Рейтинг: 4.4 Голосов: 5
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2001

      Fialet 3 часа назад

      Ляхи у неё конкретные.

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      Рейтинг: +5722

      Питерский князь 5 часов назад

      Видимо Ренан любит кататься на волнах, чем биться об скалы.
      :)))
      Надо фотку ее мамы. Что-то подсказывает, что после родов, ей нужен будет автопогрузчик.
      :)))

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      Рейтинг: +5354

      fakeid 6 часов назад

      конечно, реал предлагал за ренана 40 лямов — но самый перспективный игрок зенита, всё же, наверное, педро энрике, который в бразилии считается вторым неймаром. 18 лет стукнет - переедет к нам, а случится это в феврале. там и посмотрим.

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      Рейтинг: +606

      НикКин 7 часов назад

      Очередная проститука свои фотки выложила а ценник забыла )))

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      Рейтинг: +5354

      fakeid > НикКин 6 часов назад

      чё-то мы не видим твоих фоток, так хоть напиши, что по ценам, в тарасофке заинтересуются.

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      Рейтинг: +606

      НикКин > НикКин 6 часов назад

      Я на столько страшный что фотик ломается когда меня фоткать хотят

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      Рейтинг: +5354

      fakeid > НикКин 6 часов назад

      а, ну тогда ладно, лучше и правда не выкладывай)

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