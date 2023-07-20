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Горячая бразильская красотка – жена самого перспективного игрока «Зенита»

«Зенит» постепенно выстраивает новый бразильский костяк. И один из его героев – защитник Роберт Ренан. На данный момент он сыграл 11 матчей за команду и уже выиграл два трофея – золото чемпионата России и Суперкубок страны. Про уход из «Зенита» он не думает, и уже сказал об этом: «Совершенно точно не думаю об уходе из «Зенита», я – чемпион! Когда я перешел в эту команду, хотел побеждать, становиться чемпионом. Счастлив, что уже имею целых два титула! Намерен продолжать в том же духе».

О карьере Ренана известно достаточно. А что о жизни? Тут не очень много фактов. Сам Ренан не говорит об отношениях, но уже известно, что Ренан женат на Калин Сантос. Она вместе с ним в Санкт-Петербурге. И уже есть история, как Ренан прервал отпуск с ней ради вызова в сборную Бразилии.

Фото: соцсети Калин Сантос

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Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (3)
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НикКин
1689860383
Очередная проститука свои фотки выложила а ценник забыла )))
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Fialet
1689873711
Ляхи у неё конкретные.
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