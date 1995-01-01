Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Блоги
    • Девушка дня
    • Девушка звездного новичка «Ливерпуля» – обаятельная красотка, игравшая профессионально в теннис
    Девушка дня Все блоги -

    Девушка звездного новичка «Ливерпуля» – обаятельная красотка, игравшая профессионально в теннис

    6 июля, 04:03
    Девушка Доминика Собослаи.

    Доминик Собослаи – один из самых дорогих трансферов этого лета. «Ливерпуль» активировал клаусулу в его контракте и заплатил 70 млн евро «Лейпцигу». Вместе с ним в Англию приедет его девушка Фанни Гечек.

    Гечек известна многим по своему участию в профессиональных теннисных турнирах с 2017-го по 2019-й. Сейчас она заканчивает Международную бизнес-школу в Будапеште, работает моделью и развивает собственный бизнес.

    О Гечек Собослаи рассказывал:

    «Фанни – мой главный фанат. Когда я переходил в «Лейпциг», она купила майку клуба с моей фамилией еще до презентации. Ее поддержка невероятно важна для меня!»

    Фото: соцсети Фанни Гечек

    Очаровательная девушка самого дорогого футболиста Италии – теперь он будет разрывать АПЛ

    Экс-жена игрока сборной Германии разделась для Playboy через полгода после развода

    Девушка главного тусовщика в современном футболе – его пьяные выходки обсуждают все

    Падчерица Семака: 23-летняя красотка Майя называет тренера «Зенита» отцом и взяла его фамилию

    Горячая 25-летняя топ-модель из Израиля – новая девушка полузащитника «Динамо»

    Рейтинг: 3.3 Голосов: 4
    Комментарии4
    ...
    • Читайте нас: 