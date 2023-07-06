Девушка звездного новичка «Ливерпуля» – обаятельная красотка, игравшая профессионально в теннис

Доминик Собослаи – один из самых дорогих трансферов этого лета. «Ливерпуль» активировал клаусулу в его контракте и заплатил 70 млн евро «Лейпцигу». Вместе с ним в Англию приедет его девушка Фанни Гечек.

Гечек известна многим по своему участию в профессиональных теннисных турнирах с 2017-го по 2019-й. Сейчас она заканчивает Международную бизнес-школу в Будапеште, работает моделью и развивает собственный бизнес.

О Гечек Собослаи рассказывал:

«Фанни – мой главный фанат. Когда я переходил в «Лейпциг», она купила майку клуба с моей фамилией еще до презентации. Ее поддержка невероятно важна для меня!»

Фото: соцсети Фанни Гечек

Очаровательная девушка самого дорогого футболиста Италии – теперь он будет разрывать АПЛ

Экс-жена игрока сборной Германии разделась для Playboy через полгода после развода

Девушка главного тусовщика в современном футболе – его пьяные выходки обсуждают все

Падчерица Семака: 23-летняя красотка Майя называет тренера «Зенита» отцом и взяла его фамилию

Горячая 25-летняя топ-модель из Израиля – новая девушка полузащитника «Динамо»