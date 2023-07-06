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  • Девушка звездного новичка «Ливерпуля» – обаятельная красотка, игравшая профессионально в теннис

Девушка звездного новичка «Ливерпуля» – обаятельная красотка, игравшая профессионально в теннис

Доминик Собослаи – один из самых дорогих трансферов этого лета. «Ливерпуль» активировал клаусулу в его контракте и заплатил 70 млн евро «Лейпцигу». Вместе с ним в Англию приедет его девушка Фанни Гечек.

Гечек известна многим по своему участию в профессиональных теннисных турнирах с 2017-го по 2019-й. Сейчас она заканчивает Международную бизнес-школу в Будапеште, работает моделью и развивает собственный бизнес.

О Гечек Собослаи рассказывал:

«Фанни – мой главный фанат. Когда я переходил в «Лейпциг», она купила майку клуба с моей фамилией еще до презентации. Ее поддержка невероятно важна для меня!»

Фото: соцсети Фанни Гечек

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Комментарии (3)
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Купа Купыч
1688622194
Ничего нового.Накаченные губы и сиси.
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serglider
1696259978
Интересно куда "яб ейвдульщики" все подевались?
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