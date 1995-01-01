Очаровательная девушка самого дорогого футболиста Италии – теперь он будет разрывать АПЛ

Возлюбленная Сандро Тонали.

Переход Сандро Тонали в «Ньюкасл» – один из самых неожиданных трансферов этим летом. Тонали обожает «Милан», но из-за расставания клуба с Паоло Мальдини обиделся на руководство и потребовал от него трансфер. Сейчас, по данным английских медиа, сделка закрыта, ожидается только официальный анонс.

Вместе с Тонали в Англию поедет его девушка – Джульетта Пасторе. Они вместе с 2019 года – тогда Тонали ворвался в основу «Брешии». Пасторе же заканчивала обучение в местном университете. Сейчас у нее есть своя дизайнерская фирма – она специализируется на видоизменении винтажной одежды и ее подгон под современные рамки. Пасторе рассказывала, что работала с 14 лет (в магазине, в сфере рекламы, где-то еще), чтобы накопить небольшое состояние и открыть собственное дело после завершения учебы.

Тонали говорит, что Джульетта намного умнее его – она же отвечает, что никогда не добьется такого успеха, как это сделал Сандро.

Фото: соцсети Джульетты Пасторе

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