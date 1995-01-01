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    Очаровательная девушка самого дорогого футболиста Италии – теперь он будет разрывать АПЛ

    28 июня, 20:10
    Возлюбленная Сандро Тонали.

    Переход Сандро Тонали в «Ньюкасл» – один из самых неожиданных трансферов этим летом. Тонали обожает «Милан», но из-за расставания клуба с Паоло Мальдини обиделся на руководство и потребовал от него трансфер. Сейчас, по данным английских медиа, сделка закрыта, ожидается только официальный анонс.

    Вместе с Тонали в Англию поедет его девушка – Джульетта Пасторе. Они вместе с 2019 года – тогда Тонали ворвался в основу «Брешии». Пасторе же заканчивала обучение в местном университете. Сейчас у нее есть своя дизайнерская фирма – она специализируется на видоизменении винтажной одежды и ее подгон под современные рамки. Пасторе рассказывала, что работала с 14 лет (в магазине, в сфере рекламы, где-то еще), чтобы накопить небольшое состояние и открыть собственное дело после завершения учебы.

    Тонали говорит, что Джульетта намного умнее его – она же отвечает, что никогда не добьется такого успеха, как это сделал Сандро.

    Фото: соцсети Джульетты Пасторе

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    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1788

      GermanVo 16 часов назад

      Обычная девчонка. Ничего супер нет. Вообще здесь иногда попадаются нормальные феи. Посмотреть на красивых девушек всегда приятно. А геи пусть здесь пишут, как им не нравятся новости с тёлками.

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      Рейтинг: +71

      Купа Купыч 16 часов назад

      Это ,что за несовершеннолетний ребенок?

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      Рейтинг: +4984

      fakeid 17 часов назад

      лять, я зашёл посмотреть, кто этот футболист, который самый дорогой. в итоге очередную прошмандессу в купальнике выложили. лять ещё раз, как вы достали. не забудьте завтра выложить ванду, а то уже сутки не выкладывали. рукалицо.

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      Рейтинг: +2241

      spam2009 > fakeid 16 часов назад

      а где же гы гы ?

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