Жена футболиста, разочаровавшего этим летом всех болельщиков ЦСКА

Марио Фернандес – один из главных инофоповодов этого лета. Напоминаем, если вы вдруг не в курсе: он совершенно внезапно перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

Марио всегда отличался спокойствием, которая присутствует во всех сферах его жизни. И даже в отношениях. Он некоторое время встречался с Марьяной Шотт де Фрейташ, а в 2020 году заключили официальный брак.

Марьяна – модель, раньше работала адвокатом. Сам Фернандес не слишком любит афишировать своими отношениями и не говорит о них. Он даже впервые показал ее за год до свадьбы.

Фото: соцсети Марьяны Шотт де Фрейташ

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