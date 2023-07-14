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Жена футболиста, разочаровавшего этим летом всех болельщиков ЦСКА

Марио Фернандес – один из главных инофоповодов этого лета. Напоминаем, если вы вдруг не в курсе: он совершенно внезапно перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

Марио всегда отличался спокойствием, которая присутствует во всех сферах его жизни. И даже в отношениях. Он некоторое время встречался с Марьяной Шотт де Фрейташ, а в 2020 году заключили официальный брак.

Марьяна – модель, раньше работала адвокатом. Сам Фернандес не слишком любит афишировать своими отношениями и не говорит о них. Он даже впервые показал ее за год до свадьбы.

Фото: соцсети Марьяны Шотт де Фрейташ

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Комментарии (5)
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jek718875
1689347339
Ну что можно сказать:симпатичная
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Сам_себе_сказал
1689348904
Нормальная такая
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Давид59
1689359894
Марио и болельщики ЦСКА? Конечно многих разочаровал. Но если среди них устроить опрос уверен не будет "всех". Так что заголовок некорректный.
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SuperNils
1689496796
Он не обязан всю жизнь в одной команде играть. Да и никто не обязан. Обычные люди тоже частенько меняют место работы, так и тут.
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