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    Жена футболиста, разочаровавшего этим летом всех болельщиков ЦСКА

    14 июля, 17:13
    Марьяна Шотт де Фрейташ – жена Марио Фернандеса.

    Марио Фернандес – один из главных инофоповодов этого лета. Напоминаем, если вы вдруг не в курсе: он совершенно внезапно перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

    Марио всегда отличался спокойствием, которая присутствует во всех сферах его жизни. И даже в отношениях. Он некоторое время встречался с Марьяной Шотт де Фрейташ, а в 2020 году заключили официальный брак.

    Марьяна – модель, раньше работала адвокатом. Сам Фернандес не слишком любит афишировать своими отношениями и не говорит о них. Он даже впервые показал ее за год до свадьбы.

    Фото: соцсети Марьяны Шотт де Фрейташ

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    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6514

      Давид59 14 часов назад

      Марио и болельщики ЦСКА? Конечно многих разочаровал. Но если среди них устроить опрос уверен не будет "всех". Так что заголовок некорректный.

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      Рейтинг: +20937

      Cleaner 15 часов назад

      Кто сказал, что Марио разочаровал ВСЕХ болельщиков ЦСКА? ВСЕ адекватные болельщики благодарны Марио за ДЕСЯТИЛЕТИЕ, которое он ПАХАЛ в команде. Он заслужил делать дальнейший выбор клуба для завершения карьеры самостоятельно!

      2
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      Рейтинг: +275

      Bez Imeni 17 часов назад

      Нормальная такая

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      Рейтинг: +2438

      jek718875 17 часов назад

      Ну что можно сказать:симпатичная

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      Рейтинг: +4889

      Бомбардиръ 18 часов назад

      И сама баба тоже разочаровала меня, какая-то властная *****)

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