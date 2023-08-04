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Марго Робби – звезда «Барби» и главная болельщица «Фулхэма»

Марго Робби переживает новый бум популярности – это связано с невероятным успехом фильма «Барби», где она сыграла главную роль.

Совершенно внезапно, но у Робби есть любимая команда в футболе. И более внезапный факт: это «Фулхэм»! Она впервые рассказала о своей фанатской истории в 2014-м – к выбору «Фулхэма» подтолкнул ее муж, который тоже поддерживает клуб. Про «Фулхэм» Марго Робби говорила:

«Я была на нескольких матчах – и мне очень понравилось. Признаюсь, времени не хватает, чтобы посещать игры команды даже каждый год. Но я стараюсь делать это по мере возможностей. В мире много сильных команд, но «Фулхэм» привлекает меня больше всего. Почему? Наверное, за все время, что я слежу за ним, клуб стал некоторой частью моей души».

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Англия. Премьер-лига Фулхэм
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Чермындыр
1691133622
Пару текстовых предложений и с десяток полуголых фоток - вот и весь блог
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