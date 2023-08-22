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Валя Карнавал – популярная певица и тиктокер, получившая букет из 101 пиона от игрока «Зенита»

«Зенит» обыграл «Спартак» 3:1. В этом матче у петербуржцев божили Вендел и Матео Кассьерра. Но в этой встрече в составе «Зенита» не было Андрея Мостового.

18 августа с ним произошла интересная медийная история: он подарил 101 пион и плюшевого медведя в майке «Зенита» за 150 тысяч Вале Карнавал (настоящая фамилия – Валентина Карнаухова). Эта девушка – популярная российская видеоблогер и певица.

В 2020-м Forbes включил ее в рейтинг самых высокооплачиваемых российских тиктокеров. На тот момент ее доход в тиктоке составлял 9,21 млн рублей.

Фото: соцсети Вали Карнавал

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Зенит
Комментарии (7)
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Garrincha58
1692680608
откуда они берутся эти тикитокерши у игрока Зенита просто мозги ребёнка поэтому так и играет через раз типа капризничает
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Oldtrafford83
1692682949
Бомбардир, перестань выкладывать девах, альфа самцы бунтуют))
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saf05
1692683628
А кто сказал популярная ?, я только на этом сайте узнал что такая есть. Спасибо бомбардиру за такую новость, что у нас есть такая популярная "певица".
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k611
1692718080
Сначала прочитал "карвалол"
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alefreddy
1692724840
теперь весь мир узнает про карноваал
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