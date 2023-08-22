«Зенит» обыграл «Спартак» 3:1. В этом матче у петербуржцев божили Вендел и Матео Кассьерра. Но в этой встрече в составе «Зенита» не было Андрея Мостового.

18 августа с ним произошла интересная медийная история: он подарил 101 пион и плюшевого медведя в майке «Зенита» за 150 тысяч Вале Карнавал (настоящая фамилия – Валентина Карнаухова). Эта девушка – популярная российская видеоблогер и певица.

В 2020-м Forbes включил ее в рейтинг самых высокооплачиваемых российских тиктокеров. На тот момент ее доход в тиктоке составлял 9,21 млн рублей.

Фото: соцсети Вали Карнавал

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