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Самая милая российская футболистка: выступала за «Челси», а сейчас играет в Париже

В Европе осталось не так много российских легионеров. Главные – Александр Головин, Далер Кузяев, Денис Черышев, Алексей Миранчук. Но есть российские игроки в европейском женском футболе. Например, Алсу Абдуллина. Алсу – 22. Она родом из Татарстана, в России играла за «Чертаново» и «Локомотив». В 2021-м Абдуллина перешла в «Челси». А в феврале-2022 дебютировала в матче против «Вест Хэма»:

«Все поздравили с дебютом, поддержали, очень по-доброму отнеслись. Одноклубницы помогают в любых вопросах, видно, что в них нет звездности, хотя добились в карьере многого. Когда ехала, думала, что намного тяжелей придется в этом смысле».

Абдуллина за первые полгода в «Челси» выиграла женский чемпионат Англии и Кубок страны. Спустя сезон пополнила трофейную копилку еще одним Кубком Англии. А прошедшим летом Абдуллина уехала в аренду в «Париж», потому что хочет больше игрового времени.

Фото: соцсети Алсу Абдуллиной

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Комментарии (3)
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arzookanak
1696785445
Thank Good, I got this enformation on time
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