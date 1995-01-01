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    Самая милая российская футболистка: выступала за «Челси», а сейчас играет в Париже

    7 октября, 05:34
    Красотка из Татарстана – Алсу Абдуллина.

    В Европе осталось не так много российских легионеров. Главные – Александр Головин, Далер Кузяев, Денис Черышев, Алексей Миранчук. Но есть российские игроки в европейском женском футболе. Например, Алсу Абдуллина. Алсу – 22. Она родом из Татарстана, в России играла за «Чертаново» и «Локомотив». В 2021-м Абдуллина перешла в «Челси». А в феврале-2022 дебютировала в матче против «Вест Хэма»:

    «Все поздравили с дебютом, поддержали, очень по-доброму отнеслись. Одноклубницы помогают в любых вопросах, видно, что в них нет звездности, хотя добились в карьере многого. Когда ехала, думала, что намного тяжелей придется в этом смысле».

    Абдуллина за первые полгода в «Челси» выиграла женский чемпионат Англии и Кубок страны. Спустя сезон пополнила трофейную копилку еще одним Кубком Англии. А прошедшим летом Абдуллина уехала в аренду в «Париж», потому что хочет больше игрового времени.

    Фото: соцсети Алсу Абдуллиной

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    Рейтинг: 3 Голосов: 5
    Комментарии5
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      Рейтинг: +16665

      Алексей З 7 октября, 08:05

      В этом возрасте все "милые", но вот "самая" с этим можно поспорить.

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      Рейтинг: +1356

      Бомбардир > Алексей З 22 часа назад

      поспорьте. скидывайте свои варианты

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      Рейтинг: +16665

      Алексей З > Бомбардир 22 часа назад

      На сайт знакомств зайдите и выкладывайте, зачем вам футбол, пора уже и на порно переходить.

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      Рейтинг: +9343

      vladik12 > Алексей З 22 часа назад

      Опять бухой там?

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      Рейтинг: +16665

      Алексей З > vladik12 22 часа назад

      12 - это твой возраст .
      Мальчик иди учи уроки , а не заглядывайся на всё что здесь дяди выкладывают, рано тебе.

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