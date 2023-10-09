Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Наташа Солей – обольстительная девушка игрока «Спартака», который спас Абаскаля от увольнения

Хесус Медина этим летом перешел из ЦСКА в «Спартак» и создал огромный ажиотаж этим трансфером. А теперь еще больше подогрел фанатское сообщество – забил гол в ворота ЦСКА в дерби уже в добавленное время.

В России Медина уже в почти два года (с января-2022). В одном из своих первых интервью он рассказывал о своей девушке: «У моей девушки мама и бабушка с дедушкой из Украины. Они говорят на русском или на украинском, я еще толком не понял, но знаю, что эти языки тоже близки».

Девушку Медины зовут Наташа Солей. Она – певица и модель. У Солей действительно есть родственники из Украины, но сама она родилась и провела большую часть жизни в Парагвае. С Мединой же Наташа встречается более 5,5 лет.

Фото: соцсети Наташи Солей

Самая милая российская футболистка: выступала за «Челси», а сейчас играет в Париже

Очаровательная жена молодого защитника, уничтожившего «Спартак»

Жгучая колумбийка с сочными формами: на ней женат лучший бомбардир РПЛ

Ставьте на главные спортивные события с бонусом до 6000₽!

Спартак Медина Хесус
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1696877377
Видимо вовремя не отсосала у игрока Спартака, что позволило спасти Абаскаля от увольнения. Могло быть совершенно иначе...............
Ответить
Fialet
1696878313
А мне эта деффка нравится...
Ответить
Чермындыр
1696919904
Она хотя бы не из инкубатора современных утиных псевдокрасоток. Есть своя изюминка. Симпатичная деваха
Ответить
kara-mba
1696921602
С сиськами только невезуха, всё остальное в норме.
Ответить
Inkvizitor@
1696926399
наташа вье ала солей
Ответить
alefreddy
1697274562
очень даже и хороша эта Наташа
Ответить
Главные новости
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
7
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
3
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
9
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
6
Семин назвал условие для участия «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ
16:56
3
«Зачем мне дорогие тачки?»: Заболотный раскрыл свой автопарк
16:45
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+