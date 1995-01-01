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    Наташа Солей – обольстительная девушка игрока «Спартака», который спас Абаскаля от увольнения

    9 октября, 21:28
    Парагвайка с украинскими корнями.

    Хесус Медина этим летом перешел из ЦСКА в «Спартак» и создал огромный ажиотаж этим трансфером. А теперь еще больше подогрел фанатское сообщество – забил гол в ворота ЦСКА в дерби уже в добавленное время.

    В России Медина уже в почти два года (с января-2022). В одном из своих первых интервью он рассказывал о своей девушке: «У моей девушки мама и бабушка с дедушкой из Украины. Они говорят на русском или на украинском, я еще толком не понял, но знаю, что эти языки тоже близки».

    Девушку Медины зовут Наташа Солей. Она – певица и модель. У Солей действительно есть родственники из Украины, но сама она родилась и провела большую часть жизни в Парагвае. С Мединой же Наташа встречается более 5,5 лет.

    Фото: соцсети Наташи Солей

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    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2234

      Fialet 7 часов назад

      А мне эта деффка нравится...

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      Рейтинг: +20216

      ilichkadr 7 часов назад

      Видимо вовремя не отсосала у игрока Спартака, что позволило спасти Абаскаля от увольнения. Могло быть совершенно иначе...............

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