Британская красотка: с ней встречается Мэддисон – главный новичок лидирующего клуба в АПЛ

Джеймс Мэддисон прославился после скандального матча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». После него он встретился с Трентом Александром-Арнольдом в расположении сборной и устроил троллинг-баттл.

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У Мэддисона все хорошо в новом клубе. У Мэддисона все хорошо и в личной жизни. У Мэддисона трое детей, которых он воспитывает вместе с женой – Кеннеди Алексой. Они начали встречаться в 2020 году, а Мэддисон, который известен как любитель вечеринок, говорил: «Кеннеди – мой лучший друг. Она лучше всех меня знает и прекрасно понимает каждую мою мысль».

Алекса – модель и блогер. Она родилась в Англии, но сделала карьеру в Лос-Анджелесе. Кеннеди сотрудничает со многими брендами (например, с The Stylist LA), получает приглашения на модные показы и развивает собственный бренд.

Фото: соцсети Кеннеди Алексы

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