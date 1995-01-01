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    • Королевский троллинг от игрока «Тоттенхэма» – пошутил над коллегой из «Ливерпуля» после скандального матча
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    Королевский троллинг от игрока «Тоттенхэма» – пошутил над коллегой из «Ливерпуля» после скандального матча

    Сегодня, 13:42
    Клопп требовал переигровки.

    В 7-м туре АПЛ «Ливерпуль» проиграл «Тоттенхэму» (1:2), а после матча взбунтовался из-за судейства. Во-первых, арбитры не засчитали гол Луиса Диаса. Во-вторых, они удалили Кертиса Джонса и Диогу Жоту.

    Юрген Клопп возмущался после публикации аудиозаписи с переговорами судей, подтвердившей их ошибку: «Это аудио вообще ничего не меняет, потому что меня не особо интересовало, почему это произошло. Я видел исход, я видел гол, который мы забили. Его не засчитали, поэтому я не ждал никакого аудио или заявления и не надеялся узнать, как все это случилось. Думаю, единственным вариантом здесь должна стать переигровка. Вот так. Хотя, наверное, этого не случится».

    Сейчас наступила пауза на сборные, и футболисты отправились в расположении национальных команд. В сборной Англии Джеймс Мэддисон из «Тоттенхэма» встретил Трента Александер-Арнольда из «Ливерпуля» и опубликовал с ним фото с подписью: «Все еще просит переигровки».

    Фото: соцсети Джеймса Мэддисона, imago-images.de/Global Look Press

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