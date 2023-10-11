Реакция игрока «Ливерпуля» на подкол после скандального матча – еще большая издевка. Это очень больно

10 октября мы писали о шутке игрока «Тоттенхэма» над коллегой из «Ливерпуля»:

Королевский троллинг от игрока «Тоттенхэма» – пошутил над коллегой из «Ливерпуля» после скандального матча

Кратко напомним контекст:

В очном матче двух команд судья допустил несколько серьезных ошибок в пользу «Тоттенхэма».

«Ливерпуль» проиграл 1:2, а вся общественность возмутилась судейством и просило переигровку.

Джеймс Мэддисон встретил Трента Александер-Арнольда в сборной и выложил фотографию с троллингом.

Трент отреагировал на этот подкол своей фотографией с Мэддисоном и подписью: «Все еще просить показать мои трофеи».

«Тоттенхэм» не выигрывает трофеи с 2008 года. Мэддисону 26 лет, за несколько лет карьеры он выиграл Кубок и Суперкубок Англии – это произошло в 2021 году. У Трента семь трофеев за карьеру: он выиграл на клубном уровне все, что можно было.

Фото: соцсети Трента Александр-Арнольда, imago-images.de/Global Look Press