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    • Реакция игрока «Ливерпуля» на подкол после скандального матча – еще большая издевка. Это очень больно
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    Реакция игрока «Ливерпуля» на подкол после скандального матча – еще большая издевка. Это очень больно

    Сегодня, 18:12
    Трент не стал молчать.

    10 октября мы писали о шутке игрока «Тоттенхэма» над коллегой из «Ливерпуля»:

    Королевский троллинг от игрока «Тоттенхэма» – пошутил над коллегой из «Ливерпуля» после скандального матча

    Кратко напомним контекст:

    • В очном матче двух команд судья допустил несколько серьезных ошибок в пользу «Тоттенхэма».
    • «Ливерпуль» проиграл 1:2, а вся общественность возмутилась судейством и просило переигровку.
    • Джеймс Мэддисон встретил Трента Александер-Арнольда в сборной и выложил фотографию с троллингом.

    Трент отреагировал на этот подкол своей фотографией с Мэддисоном и подписью: «Все еще просить показать мои трофеи».

    «Тоттенхэм» не выигрывает трофеи с 2008 года. Мэддисону 26 лет, за несколько лет карьеры он выиграл Кубок и Суперкубок Англии – это произошло в 2021 году. У Трента семь трофеев за карьеру: он выиграл на клубном уровне все, что можно было.

    Фото: соцсети Трента Александр-Арнольда, imago-images.de/Global Look Press

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